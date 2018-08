Heuwender schwenkt aus: Drei Autos demoliert

In Laichingen wurden am Montag drei Autos demoliert. 8500 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Unfalls mit einem landwirtschaftlichen Gespann. Verletzte gab es nicht. Ein Landwirt war gegen 15 Uhr mit seinem Gespann auf der Heerstraße in Laichingen unterwegs. Aus laut Mitteilung Unachtsamkeit kam der 52-jährige Traktor-Fahrer an einen Sperrhebel. Dadurch schwenkte der angehängte Heuwender auf die Gegenfahrbahn. Dort kamen ihm drei Autos entgegen. Diese wurden durch den Heuwender beschädigt. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzt den Schaden an den Autos auf insgesamt 8500 Euro.