Heute Saisoneröffnung beim Bouldern

Die Boulderhöhle des Deutschen Alpenvereins (DAV) in der Jahnhalle startet am Dienstag, 6. November, in die neue Saison. Ab 19 Uhr sind interessierte Kletterer im Alter „zwischen 16 und 101 Jahren“ zum Schnupperbouldern eingeladen.

Dabei seien Anfänger genauso willkommen wie fortgeschrittene Kletterer. Die Mitglieder des Boulderteams im Alpenverein Laichingen haben die Sommerpause genutzt, um neue Routen zu schrauben. Die Boulderhöhle ist von November bis April immer dienstags und donnerstags ab 18.30 Uhr geöffnet. Seit 2010 gibt es in der Jahnhalle die vom DAV betriebene Boulderhöhle. Bouldern ist Klettern ohne Seil und Klettergurt in Absprunghöhe.