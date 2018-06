Heute Hochsicherheitsspiel in Ulm

Es ist kalt wie im Winter, trotzdem dürfte es am Abend (19.30 Uhr) im Donaustadion zwischen den Oberligateams des SSV Ulm 1846 Fußball und des SSV Reutlingen ein heißes Derby geben. Hoffentlich werden nicht in erster Linie die Rowdies dafür sorgen, die sich meist bei den Spielen der beiden SSV’s heftige Auseinandersetzungen liefern. Im Vorfeld der heutigen Begegnung war alles ruhig und auch die Verantwortlichen der beiden Vereine haben auf eindringliche Appelle an die Fans verzichtet. In der Vergangenheit haben diese auch nichts oder nicht viel bewirkt. Aber es ist am Donnerstagabend ein Hochsicherheitsspiel, deshalb der ungewöhnliche Termin.

Heiß dürfte es werden, weil die Ulmer um die Meisterschaft und die Reutlinger gegen den Abstieg kämpfen. Beide taten dies zuletzt sehr gut. Die Spatzen haben die Tabellenspitze erobert, Reutlingen seit dem Trainerwechsel – anstelle von Georgi Donkov haben nun Cheftrainer Jochen Class und sein Assistent Andreas Rill das Sagen – zehn von zwölf möglichen Punkten geholt. Trotzdem hat der SSV von der Achalm noch Sorgen. Und so sagt Class: „Wir benötigen im Kampf gegen den Abstieg jeden Punkt. In Ulm sind wir zudem in der Bringschuld, denn auch für unsere Fans ist das immer ein besonderes Spiel.“

Das besondere Spiel – die Derbys zwischen Ulm und Reutlingen sind seit ewigen Zeiten Partien, die deutlich mehr Zuschauer als andere Begegnungen anlocken. Kamen 2006 heute kaum mehr vorstellbare 9000 Zuschauer ins Donaustadion, um diese Auseinandersetzung zu verfolgen, wären die Verantwortlichen der Spatzen heute schon zufrieden, wenn der Oberliga-Saisonrekord von 2740 Zuschauern (Pforzheim gegen Nöttingen) zumindest ein kleines bisschen übertroffen würde. Und diese Derbys waren immer sehr emotional. Einen wahren Grund dafür sucht man heute vergebens. So sagt der Ulmer Trainer Stephan Baierl denn auch: „Dieses Spiel ist genauso wichtig wie jedes andere. Ich spüre im Vorfeld keine großartigen Aggressionen, höchstens etwas Derbyfieber. Es wäre auch schlecht, wenn von außen etwas reingetragen würde, das bei uns etwas kaputt macht.“

Die Ulmer wollen nach den Erfolgen über die Stuttgarter Kickers II und Germania Friedrichstal das dritte Heimspiel in Folge gewinnen und die Tabellenführung verteidigen. „Wir spielen vor eigenem Publikum, das ist unser Vorteil“, sagt Baierl. „Aber es wird sicher ein heißer Tanz. Die Reutlinger sind im Aufwind und spielen seit dem Trainerwechsel aggressiver und mit mehr Leidenschaft.“ Sein eigenes Team fühle sich in der Rolle des Gejagten wohl: „Das ist ein Ansporn für die Jungs.“ Antonio Pangallo fällt weiter aus, der Einsatz von Pascal Reinhardt ist noch fraglich.