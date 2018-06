Heute Astrid M. Helmers hören

Astrid M. Helmers aus Westerheim hat eine spannende Familiensaga geschrieben, die sie am heutigen Mittwoch, 6. Mai, um 16 Uhr in der Cafeteria der Seniorenwohnanlage in Laichingen vorstellen wird.

Astrid M. Helmers wurde geboren als Tochter eines österreichischen Gesandten aus der K.u.k.-Monarchie, der sich für das Wohl und die Rechte der Siebenbürger Sachsen einsetzte. Sie verbrachte ihre Kindheit in Hermannstadt, wo sie das deutsche Gymnasium absolvierte. Wegen der „kapitalistischen“ Vergangenheit ihrer Familie wurde ihr der Zugang zu einem Studium verweigert. Nach dem Tod ihres Vaters wanderte sie aus und fand – wie die meisten der Siebenbürger Sachsen - in der Bundesrepublik eine neue Heimat. Das Buch mit dem Titel „Der Kommunismus im Teufelsfrack“ beschreibe eine spannende Familiengeschichte über vier Generationen mit allen Höhen und Tiefen, schonungslos, so wie es im Leben eben auch sein kann.

Es gibt Kaffee und Kuchen sowie spanische Tapas. Der „Kommunismus im Teufelsfrack“ ist Frau Helmers erstes Buch, das zweite ist in Arbeit.

Der Eintritt ist frei.