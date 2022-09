Hervorragendes Abschneiden beim Pfullinger Skiroller Sprint

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

11 Sportler und Sportlerinnen der Skizunft Römerstein machten sich am Sonntag, den 18. September auf den Weg nach Pfullingen, um sich mit ihren Konkurrenten*innen beim City Sprint messen zu können. Bei nasskaltem und sehr kühlen Wetter musste ein 1400 m langer Rundkurs ein bzw. zweimal bewältigt werden. Die Jüngsten (S11 und jünger) flitzten mit ihren Inlinern jeweils eine Runde durch die Stadt, die Älteren kämpften mit viel Speed auf gestellten Rollski in der Skatingtechnik um ihre Plätze. Die Jugendklasse männlich (U 18 und 20) und die Herrenklasse mussten gleich zwei Runden (2,8 km) um ihre Plätze sprinten. Zuerst erfolgte der Einzelstart, um die Zeiten zu ermitteln. Nach der Auswertung der Einzelstarts erfolgten dann die Heads. Alle SZ´ler zogen sogar in die Finalläufe in ihrer jeweiligen Altersklassen ein. Mit Lilli Greiner, Nico Füllemann, Simon Bächtle, Luna Röcker und Elli Klebba hatte man gleich fünf Läufer auf dem Podest. Lilli (U10 weiblich), Nico (U16) und Simon (U18m/2 Runden) belegten alle drei den hervorragenden 1. Platz und konnten stolz ihren Pokal auf dem Siegertreppchen in Empfang nehmen. Lilli belegte im Vorlauf noch den vierten Platz und konnte sich im Finale deutlich steigern und hat verdient gewonnen. Nico und Simon hatten bereits ihre Vorläufe in ihren Altersklassen gewonnen und sind somit als Favoriten in ihren Finalläufe an den Start gegangen. Luna und Elli freuten sich über ihren erkämpften 3. Plätze und ihrer Medaille bei der Siegerehrung. Luna konnte ihren Platz aus dem Vorlauf halten und Elli hat sich sogar noch um einen Platz verbessert.

Bei spannenden und kämpferischen Rennen belegten Moritz Bauer (U7 & 8m), Rune Komel (U 10m) und Matthias Etzel (Herren/2 Runden) leider den undankbaren vierten Platz. Alle drei konnten ihre Platzierung aus den Vorläufen halten. Mit einem starken und unerwarteten vierten Platz im Vorlauf zog Luis Füllemann (U18/2 Runden) ebenfalls ins Finale ein. Die Entscheidung ist dann im Zielsprint gefallen. Luis belegte am Ende den für ihn starken sechsten Platz. Ebenfalls konnte sich Lias Röcker (U9 m) über seinen 6. Platz freuen. Lias konnte sich gegenüber dem Vorlauf (8. Platz) um zwei Plätze verbessern. Talitha Etzel (U15 w) konnte sich als Vierte ebenfalls für das Finale qualifizieren. Leider stürzte Talitha und konnte ihr Rennen nicht zu Ende laufen.