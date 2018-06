Herrenteam fährt den ersten Sieg ein

Von den fünf angesetzten Punktspielen der Tischtennis-Abteilung im TSV Laichingen sind nur vier Begegnungen gespielt werden. Das Match der dritten Jugend-Mannschaft musste aufgrund Spielermangels abgesagt werden und wurde mit 0:6 für die SG Nellingen gewertet.

Die erste Jungen-Mannschaft aus Laichingen ließ im Derby gegen den TV Merklingen nichts anbrennen und siegte glatt mit 6:0, was weiterhin die Tabellenführung bedeutet. Es siegten Thomas Mangold, Jan Gruhler, Michael Schwenkschuster und Dennis Stucke.

In derselben Spielklasse, der Kreisliga, erzielte das zweite Jungen-Team zuhause in der Jahnhalle ein 5:5- Remis gegen den TTC Setzingen II. Nach den Doppeln stand es 1:1. In den Einzeln war Niklas Kirsamer mit zwei Siegen bester Laichinger, Sophon Phetmanee und Lukas Heckel spielten 1:1 und Silas Riedmaier verlor zwei Mal knapp.

Den ersten Sieg in der laufenden Runde, neben fünf Unentschieden, erzielte das zweite Herrenteam gegen das neue Schlusslicht, die SG Nellingen II, mit 9:5. Der TSV hat jetzt 7:15 und die SG 6:14 Punkte in der Kreisklasse A. Nach den Doppeln führte Laichingen mit 2:1. Es spielten Rößler / Lehner gegen Hagmeyer / Scheible 1:3, Bubeck / Partenheimer gegen Häußermann / Ritz 3:2 und Schmauder / Söll gegen Kohn / Zoepel 3:0. Danach gab es sechs Siege in Folge zur 8:1 Führung. Zur Überraschung aller folgten danach aber vier Niederlagen in Folge, so dass doch noch etwas Spannung aufkam. Den Schlusspunkt setzte dann aber Heinz Dieter Söll mit seinem zweiten Einzelsieg zum 9:5-Erfolg.

Drei Stunden dauerte die Partie in der Kreisklasse C zwischen Laichingen IV und dem Tabellenführer TSV Berghülen, ehe man sich am Ende schiedlich und friedlich mit einem 8:8-Remis begnügen musste. Die vier Doppel endeten 2:2. Es spielten Ruopp / Wörz gegen Frank / Weniger 3:1, Mangold / Schmid gegen Mutschler / Frank 0:3 und Partenheimer / Hörsch gegen Mayer / Simeunovic 3:1. Bester Einzelspieler auf Laichinger Seite war Gerhard Hörsch mit zwei Siegen. Bis auf Karl Wörz der zweimal verlor, spielten alle anderen Akteure 1:1. Beide Mannschaften konnten nicht in Bestbesetzung antreten.

Am kommenden Faschings-Wochenende, 14. und 15. Februar, sind keine Punktspiele, dafür richtet die TT-Abteilung des TSV Laichingen ihr 40. Zweier-Mannschaftsturnier in der Jahnhalle aus. Infos zum Turnier gibt unter . Über das Internet sind auch Anmeldungen möglich.