Heroldstatt ohne Probleme im Derby

Die Überraschung im Derby in der zweiten Runde des Fußball-Bezirkspokals ist ausgeblieben: Mit 6:2 setzte sich der SC Heroldstatt beim TSV Laichingen durch und steht nun in Runde drei. Dort trifft er nun Auswärts auf den TSV Blaubeuren, der den ESC Ulm mit 3:0 bezwang. In der nächsten Pokalrunde steht auch der SV Westerheim durch ein lockeres 3:0 gegen die SSG Ulm 99 II. Ausgeschieden ist dagegen der TSV Berghülen.

TSV Berghülen – TSV Langenau II 1:3 (1:2). Für den TSV kam gegen den B-Ligisten ein etwas überraschendes Aus. Dies hatte sich der Gastgeber vor allem durch seine Nachlässigkeit in der Anfangsphase selbst zuzuschreiben. Bereits nach fünf Minuten stand es nach Treffern von Andreas Zawatzki und Tim Harfmann 2:0 für den Gast. Von diesen beiden Schockerlebnissen mussten sich die Berghüler erst einmal erholen: Dies gelang ihnen zum Ende der ersten Halbzeit, als Nedeljko Hajduk (39.) zum 1:2 traf. Zum Start der zweiten Halbzeit hatte der TSV dann mehrmals den Ausgleich auf dem Fuß, musste dann aber die Entscheidung hinnehmen. Haydar Ertugrul traf per Foulelfmeter zur Vorentscheidung (70.).

TSV Blaubeuren – ESC Ulm 3:0 (2:0). Der TSV war deutlich konzentrierter und zielstrebiger als bei der Niederlage am Sonntag gegen Hörvelsingen. Trotz klarer Überlegenheit musste auf den ersten Torjubel gewartet werden. Mario Wenzel traf zum 1:0 (28.), ehe Mario Sopic noch das 2:0 drauflegte. Doch ganz ließ sich der Gast nicht knacken und lauerte weiter auf Konter. Die Vorentscheidung gelang erneut Sopic in der 80. Minute mit dem Treffer zum 3:0.

TSV Laichingen – SC Heroldstatt 2:6 (1:5). Die Geschichte dieser Partie war bereits zur Halbzeit erzählt. Heroldstatt ging durch Alexander Seiffert in Führung (8.), hatte danach bei drei Einschussmöglichkeiten der Laichinger Glück. Dann aber präsentierte sich der TSV 15 Minuten lang vogelwild und gab die Partie in dieser Phase ab. Dennis Schmid (30./34.) und Flo Schmeisser (38.) erhöhten. Granit Nikqis Anschlusstreffer (42.) verpuffte ebenfalls schnell, da Julian Schweigert den alten Abstand wiederherstellte. Nach der Pause trugen sich Laichingens Marcel Korn (52.) und Heroldstatts Amadou Minteh (70.) in die Torschützenliste ein.

SV Westerheim – SSG Ulm 99 II 3:0 (2:0). Da der SVW in diesem Jahr auch auf den Pokalwettbewerb ein deutliches Augenmerk legen will, ging er entsprechend konzentriert zur Sache. Ejub Klincevic markierte hier einen Doppelpack noch vor der Pause für den SVW. Mit diesen beiden Gegentreffern waren die Ulmer noch gut bedient und hatten auch nach der Pause kaum Gegenmaßnahmen gegen die SVWler parat. Den Schlusspunkt setzte Joshua Maahs nach 55 Minuten.

Die weiteren Ergebnisse

SGM Ingstetten/Schießen – SGM Aufheim/Holzschwang 6:5 n.E., TSF Ludwigsfeld – SV Beuren 0:4, Srbija Ulm – SV Oberroth 3:1, TSV Blaustein II – SV Asselfingen 5:1, TSV Albeck – FC Burlafingen 6:1, FV Senden – SSG Ulm 4:5 n.E., TV Wiblingen – Türkspor Neu-Ulm 3:5 n.E., TSV Bernstadt Türkgücü Ulm 2:4, SC Unterweiler – SV Thalfingen 2:5, FV Weißenhorn – TSV Obenhausen 2:1, SG Vöhringen/Illerzell – TSV Erbach 0:3, SV Pfaffenhofen – SC Staig 1:2, SV Amstetten – TSG Söflingen 2:1, VFL Ulm/Neu-Ulm – FC Neenstetten 1:0, FC Silheim – Esperia Neu-Ulm 7:6 n.E., FKV Neu-Ulm – SV Offenhausen 2:1, FC Blaubeuren II – Birumut Ulm 3:5, SV Tiefenbach – SV Wullenstetten 1:0, SV Eggingen – TSV Langenau 4:6 n.E.