Heroldstatt ohne Chance in Oberelchingen

Mächtig auf die Mütze bekommen hat der SC Heroldstatt am Donnerstag in einem Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga A Alb. Mit 0:5 verabschiedete er sich beim SV Oberelchingen. Den nächsten Dreier heimste der TSV Blaubeuren dagegen ein: 2:1 gewann er gegen den FV Asch/Sonderbuch.

TSV Blaubeuren – FV Asch/Sonderbuch 2:1 (1:1). Mit Spannung wurde die Partie erwartet, spannend war es in der Begegnung auch bis in die Schlussminuten.

Blaubeuren erwischte den besseren Start und ging durch Josef Gauss (12.) in Führung. Danach übernahm der Gastgeber das Rude, wurde aber durch Heiko Weber durch das 1:1 kalt erwischt (30.). Auch nach dem Wechsel gab es leichte Vorteile für die Hausherren, die vor vollen Zuschauerrängen sich immer bessere Chancen erarbeiteten. Folglich fiel das 2:1 durch Max Deißler (69.).

In der Schlussphase warf Asch nochmals alles nach vorne, am Heimsieg änderte sich jedoch nichts mehr.

SV Oberelchingen – SC Heroldstatt 5:0 (2:0). Für den SCH war es am Ende ein gebrauchter Tag. Daniel Schneider (10.) und Philipp Mannes (30.) ließen früh die Glocken beim SVO läuten. Genau so ging es weiter nach dem Wechsel:

Erneut Mannes machte mit einem Doppelpack alles klar (51./55.). Patrieck Neß (73.) stellte noch auf 5:0.