Herhören! Hattler und Siyou Isabelle gastieren im déli

Mit einem musikalischen Leckerbissen – dem Auftritt der Tonite Band – verabschiedete sich das Laichinger Café déli aus dem vergangenen Jahr. Und mit einem ebensolchen geht’s rein in 2014. Nur sieben Auftritte wird das renommierte Ulmer Duo Siyou’n’Hell in diesem Jahr absolvieren, und einen davon ausgerechnet in Laichingen. Am Samstag, 15. Februar, sind Sängerin Isabelle Siyou Ngnoubamdjum (rechts) und Bassist Hellmut Hattler (li.) live on stage im déli zu hören. Das Aufeinandertreffen der „Gospelstimme und des Kultbasses“ wird von der SZ präsentiert. SZ-Leser bekommen mit der SZ-Abokarte ermäßigten Eintritt. Also: Termin vormerken, weitere Details in Kürze. Foto: pr