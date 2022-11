Herbstliches get together im Haufental

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum letzten Mal für diese Saison fand im Haufental das get together statt. 40 Menschen Groß und Klein haben sich einladen lassen. Während die einen gemütlich Kaffee getrunken haben und sich am üppig gefüllten bring & share Buffet bedienen konnten, wurde für die anderen die Abfahrt ins Haufental zur Rennstrecke. Diakon Michael Grieger hatte zwei Bobby Cars dabei und es gab kein Halten mehr. Viele Kinder und einige mutige Erwachsene haben die Gelegenheit genutzt und sind mit Karacho eine Runde nach der anderen gefahren, das Herbstlaub trug zum Spaß bei. So geht nun eine erste Saison „get together“ im Haufental zu Ende. Von März bis Oktober gab es einmal im Monat die Möglichkeit für Begegnung, gute Gesprächen, Fußball, Stockbrot, Gemeinschaft – wir danken allen, die dabei waren und zum Gelingen beigetragen haben.