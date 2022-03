Helfer von der Alb packen bei Hilfstransport kräftig mit an

Der Krieg in der Ukraine und das Schicksal der flüchtenden Menschen bewegt viele auch auf der Alb. Einer derjenigen, die aufbrechen, um selber Hilfe zu leisten, ist der Laichinger Energieanlagenelektroniker Harry Weber. Vergangene Woche hat er mit drei anderen eine wahre Marathonfahrt zur polnisch-ukrainischen Grenze unternommen, um in zwei Transportern Hilfsgüter dorthin zu bringen. Mit wenig Schlaf haben vier engagierte Leute von der Alb 2500 Kilometer in zweieinhalb Tagen, zurückgelegt.

Fokus auf medizinische Produkte

„Die Idee ist mir am Freitag vor einer Woche gekommen“, so Weber. Im Internet habe er auf Anfrage, wer in nächster Zeit eine solche Fahrt plane, sehr schnell eine Antwort bekommen. Eine Laichingerin habe den gleichen Plan mit zwei Arbeitskollegen aus dem Reutlinger Raum gehabt.

Innerhalb von wenigen Stunden am Montag und Dienstag wurde die Garage von Harry Weber halb voll mit benötigten Gütern. Einen Großteil der Güter machten in seinem Fall medizinische Produkte, vor allem Verbandsmaterial, aus, gespendet von der Firma SoleoMed aus Merklingen und der Apotheke Westerheim von Klaus Hübner. Ebenso ging Tierfutter, welches die Firma Straub in Laichingen gesammelt hatte, mit auf die Reise. Insgesamt waren in beiden Transportern noch Covid-Tests, NaCl-Lösungen und anderes Material für medizinische Notfälle dabei. Zusätzlich Babynahrung, Windeln, mehrere Maxicosi Babyschalen sowie Kinderbuggys.

„Es war so deutlich eine Fahrt des Friedens.“ Harry Weber

Auf der rund 1250 Kilometer langen Fahrt seien ihm in Polen, so Harry Weber, viele Kleintransporter mit Hilfsgütern aufgefallen. Sie kamen aus ganz Europa. „Wir haben Fahrzeuge aus Portugal gesehen, aus Holland, aus Belgien, auch ein Auto aus England. Oft waren sie mit selbstgefertigten Plakaten versehen, mit einem Roten Kreuz oder der ukrainischen Flagge.“ Man habe sich gegenseitig gegrüßt, und das Gefühl einer großen Solidarität sei überwältigend gewesen. „Es war so deutlich eine Fahrt des Friedens“, sagt Weber, auch im Nachhinein noch sichtlich bewegt. Auch Militärfahrzeuge, die zur Grenze transportiert wurden, waren zu sehen. In der anderen Richtung nach Deutschland seien überwiegend ukrainische PKW unterwegs gewesen, häufig Mütter mit Kindern.

Tief berührt von Einblicken vor Ort

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch startete der Transport in zwei Sprintern mit drei Fahrern und einer Fahrerin. Ziel war das Benediktinerkloster Jaroslaw in Ostpolen, welches am späten Mittwochabend erreicht wurde. In diesem Kloster in Grenznähe zur Ukraine finden viele Flüchtlinge zunächst Zuflucht. Manche nur für eine Nacht, andere bleiben auch länger da. Harry Weber zeigt sich im Gespräch tief berührt von den Eindrücken vor Ort. „Überwiegend Frauen mit Kindern oder ältere Ehepaare, oft mit einem Haustier, kommen hier an Vor allem die älteren Menschen wirken verunsichert.“ Aus der Not heraus hat sich das Kloster als ein Ort der Koordination in der Gegend entwickelt. Zur Grenze sind nur noch ausgewählte Transporte möglich.

Wenig Schlaf, große Hilfe

Harry Weber und seine Mitreisenden konnten in dem Kloster übernachten. Nach kurzem Schlaf erwartete sie der Pfarrer dort morgens um 6 Uhr zu einem Frühstück. Danach folgte ein Rundgang, bevor es ans Ausladen der Hilfsgüter ging. Als Mitarbeiter des Klosters, die beim Frühstück saßen, bemerkt hätten, dass Hilfsgüter ausgeladen wurden, hätten sie spontan eine Kette gebildet und die Sachen in kürzester Zeit ausgeladen. Das Kloster nimmt Menschen weit über seine Kapazitätsgrenzen hinaus auf. Beeindruckt zeigte sich Weber von der Organisation dort. In den langen Fluren sind Betten aufgestellt. Mit Trennwänden wird ein wenig Privatsphäre hergestellt. Auch mit Essen werden die Flüchtlinge aus der Ukraine versorgt. Wegen der vielen Flüchtlinge würden die Hilfsgüter bitter benötigt. Das Magazin zur Lagerung der Hilfsgüter ist laut Harry Weber „hervorragend organisiert. Die Sachen sind sehr systematisch eingeordnet.“ Es sei aber an diesem Tag schon zu zwei Dritteln leer gewesen. „Ich habe ein echt gutes Gefühl, dass wir hier am richtigen Ort helfen konnten“, meint Weber.

Kindern ein Gefühl von Normalität vermitteln

Das Kloster betreibt auch einen Kinderhort, welcher derzeit auch für die Anreisenden und Durchreisenden offensteht. Es sei zu sehen gewesen, dass ukrainische Mütter dorthin gingen, um ihre Kinder spielen zu lassen. Nach Harry Webers Beobachtung hätten die meisten ukrainischen Mütter viel Ruhe ausgestrahlt, um ihren Kindern ein Gefühl der Normalität zu vermitteln. „Die Menschen, welche hier mit Autos ankamen, waren ordentlich gekleidet und machten keinen armseligen Eindruck“, erzählt er. Nur sehr erschöpft hätten sie ausgesehen. Vielen sei es offensichtlich wichtig, ihre Würde zu wahren. Wie es für die Menschen aussieht, die in Bussen ankamen – am Parkplatz standen etwa zehn Omnibusse –, konnte er nicht beobachten.

Mit Bussen sind die Geflüchteten zum Kloster gebracht worden. (Foto: pr)

Harry Weber und sein Team fuhren noch am gleichen Tag zurück – wieder 1250 Kilometer. Am Freitagmorgen war er um 5.30 Uhr daheim. Um 6.30 Uhr ist er wieder zur Arbeit gegangen. Erst im Nachhinein erfuhr er, dass sein Arbeitgeber, die Netze BW Schelklingen, ihm einen bezahlten Sonderurlaub für diese Aktion gewährt. Ende März möchte Weber mit Kollegen noch einmal eine Fahrt unternehmen. da bereits viele neue Sachspenden eingegangen seien, Die EnBW unterstützt die Hilfsaktionen mit großzügigem Sonderurlaub für die Mitarbeiter, welche Hilfstransporte unternehmen.