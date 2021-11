Wie „Helfen bringt Freude“ Aktionen aus Laichingen geholfen hat

Die Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“ der „Schwäbischen Zeitung“ gibt es seit dem Jahr 2016 und sie geht dieses Jahr in die sechste Runde. Bisher haben Leserinnen und Leser rund 18,35 Millionen Euro gespendet. Das Geld kam 94 lokalen Projekten zugute, darunter auch Vorhaben aus Laichingen, Westerheim und Römerstein.

Erstmals im Jahr 2020 war der Verein Charité Togo aus Laichingen dabei. Dessen Vorsitzende Julia Stadelmaier schickte im Sommer Bilder vom abgeschlossenen Wasserprojekt im Dorf Sandal Kopé im Kanton Yokelé im Südwesten Togos. „In dieses Projekt floss ein Teil der Spende aus der Weihnachtsspendenaktion ,Helfen bringt Freude'“, erzählte Stadelmaier und erklärte: „Im Rahmen des Projektes haben wir auf dem Dorfplatz in Sandal Kopé einen etwa 63 Meter tiefen Brunnen gebohrt. Das Wasser für den täglichen Gebrauch schöpften die Dorfbewohner bislang aus stehenden Gewässern oder aus dem drei bis fünf Kilometer entfernten Brunnen des Nachbardorfes“. Nun haben sie einen wohnortnahen Zugang zu Trinkwasser.

Ein weiterer Teil der Spenden wurde für eine neue Sanitäranlage an der Grundschule in Tové Agbessia, im Südwesten des westafrikanischen Landes Togo, seiner Bestimmung übergeben. Die Anlage bietet Toilettenkabinen mit Händewaschmöglichkeiten für Mädchen, Jungen und das Lehrerkollegium. Das sei auch dringend notwendig gewesen, so Stadelmaier.

Fredmon hat ein Grundstück gekauft

Das Laichinger Fredmon-Team mit Monika und Manfred Hiller sowie Ute Kehm war im Mai in Uganda. Es war keineswegs ein Urlaub für die Drei, sondern ein Arbeitsbesuch. Ute Kehm berichtet, dass derzeit 60 Kinder Teil des Fredmon-Programms sind. Der Partner vor Ort, Pastor Patrick Mukisa, leitet das Fredmon-Team in Uganda.

Ein Vorhaben, das auch mit dem Geld aus „Helfen bringt Freude“ umgesetzt werden konnte, resultiert auch aus Erfahrungen mit dem Coronavirus. „Wir wollten eigentlich nicht, dass Fredmon Besitz hat. Doch die Pandemie hat gezeigt, dass ein Ackerland mit der Möglichkeit zum Anbau und zur Selbstversorgung gut wäre“, berichtete Manfred Hiller. Also haben man beschlossen, Land zu kaufen. Fredmon habe nun Land – mit unter anderem Kaffee- und Bananenanbau. Weitere Planungen haben sich erst im Lauf des Jahres herauskristallisiert. Aktuell ist Manfred Hiller wieder in Uganda, auch um vor Ort abzuklären, was sinnvoll und wünschenswert wäre.

Kinderwerk Lima baut ein Internat in Burundi

Die Situation für Menschen in Armut erträglicher machen, das möchte auch der evangelische Pfarrer Albrecht Lächele aus Römerstein – mit dem Kinderwerk Lima. Der Verein, dessen Leiter der Böhringer Pfarrer ist, startete in Burundi Hilfsprojekte und den Bau einer Schule. Soziale Zentren sind unter anderem entstanden, in denen es um die Grundbedürfnisse geht: Ernährung, Gesundheit oder auch Hausbau, verbunden mit der christlichen Arbeit.

In Burundi finanziert das Kinderwerk Lima den Bau eines Internats für Kinder aller Schichten, der Hutu, Tutsi und der Minderheit der Batwa. Das Untergeschoss wurde bereits 2018 fertig gestellt. Seither pausiert der Bau, weil das Kinderhilfswerk das zur Verfügung stehende Geld zunächst für Abstützung eines Hanges über der Schule sowie in Hunger- und Corona-Hilfen verwenden musste. Nun sei eine namhafte Spende aus Kanada eingegangen, so dass der Bau umgehend weitergehen könne, sagt Lächele. Das Geld von „Helfen bringt Freude“ komme sehr gelegen und werde auf drei Projekte aufgeteilt: auf den Internatsbau, für eine Pädagogin, die vor Ort Lehrer ausbildet, sowie für den Kauf von Ackerland rund um die Siedlung Busiga.

„Land ist teuer in Burundi, weil es so wenig davon gibt“, sagt Lächele. Der Landkauf soll den Dorfbewohnern ermöglichen, sich selbst besser zu versorgen. Sie gehören der Minderheit der Batwa an, welche das Kinderwerk besonders fördert. Dabei steht vor allem die Verbesserung ihrer Lebens- und Wohnverhältnisse im Fokus.

Missionar Ludwig Peschen unterstützt Frauenprojekte in Burundi

Ludwig Peschen, Afrikamissionar, Pater, Arzt und Nachfolger von Pater Benno Baumeister bei der katholischen Kirchengemeinde St. Augustin im Armenviertel Buyenzi in der burundischen Hauptstadt Bujumbura, freut sich riesig, dass er erneut bei der SZ-Weihnachtsspendenaktion bedacht wird. Finanzielle Unterstützung könnten die armen Menschen in Burundi immer gebrauchen, betont der Seelsorger. Mit großer Dankbarkeit habe er auch die Spenden des Vorjahres entgegen genommen, die in diverse Projekte gegangen seien.

Geld sei in das Aufstellen und Renovieren eines gebrauchten Containers geflossen, in dem für eine Gruppe von bedürftigen HIV-positiven Witwen ein Einzelhandelsgeschäft, ein Laden, eingerichtet wurde. Durch dieses Kooperationsmodell könnten die Frauen ihren Lebensunterhalt verdienen. „Dies geschah in dem Armenviertel von Buterere, wo dieser Container jetzt ständigen Zulauf erfährt“, berichtet Peschen erfreut. Denn zu seiner Kirchengemeinde gehört auch das von Pater Benno Baumeister initiierte Aids-Zentrum „Nouvelle Espérance“.

Eine weitere Aktion sei ermöglicht worden: Zahlreiche Frauen durften Schuluniformen schneidern, die in Burundi vorgeschrieben sind und die zu Beginn jeden Schuljahres im September gebraucht werden. Frauen sei eine Schneiderausbildung ermöglicht worden. „Mit einer Fraueninitiative konnten wir im Februar eine sehr große Menge Stoff kaufen, weil dieser Stoff im Februar erheblich billiger auf dem Markt ist, und zu diesem Zeitpunkt weniger gebraucht wird“, erzählt der Pater. So haben sie für bedürftige Kinder die Schuluniformen von der Fraueninitiative nähen lassen. So hatten einige Frauen im Laufe des Jahres ein regelmäßiges Einkommen.

Ferner sei noch Geld für die Bedürfnisse der Kirchengemeinde verwendet worden, die jetzt wirklich autonom sei und mehrere Projekte stets am Laufen habe. Dank der vielen Spenden aus Westerheim und dank der Zuwendungen könne die Gemeinde Menschen helfen bei der Ausbildung und im Berufsleben. Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Lande stehe seine Kirchengemeinde gut da, räumt Peschen ein und sieht „chaotische und völlig unübersichtliche Verhältnisse in Burundi in Zusammenhang mit Corona.“ Da werde Hilfe vom Ausland bitter notwendig.

Jana Rehm und Verein „Wezesha“ unterstützen Brunnenbau in Tansania

Ein Land in Afrika liegt Jana Rehm aus Westerheim besonders am Herzen: Tansania, eines der ärmsten Länder Afrikas. Sie fördert dort seit Jahren Brunnenprojekte in Ushirombo, einer Kleinstadt in einer sehr trockenen Gegend im Norden Tansanias. Auch das Straßenkinderheim Upendo Daima in Mwanza berücksichtigt sie seit Jahren.

Jana Rehm ist voller Freude, dass sie und ihr Verein „Wezesha“ weiterhin an der SZ-Weihnachtsspendenaktion beteiligt sind. „Das gespendete Geld von 2020 ist zum einen Teil in den Bau eines neuen Brunnens in der sehr trockenen Gegend um Ushirombo und zum anderen Teil in die Einrichtung für Straßenkinder Upendo Daima in Mwanza geflossen“, informiert sie. Sie ist in ständigem Kontakt mit Freunden in Tansania und weiß, dass das Geld dort gut aufgehoben ist. „Brunnen kann das arme Land nicht genug haben. Die Menschen brauchen dringend frisches und gesundes Wasser“, betont sie. Und auch die Straßenkinder benötigen weiterhin viel Hilfe.