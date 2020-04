Heimunterricht in der Krise: „Online-Unterricht ist keine Lösung für alle Schüler“

Flammen im Eriskircher Ried: Am Samstagabend hat ein ungefähr 3000 Quadratmeter großer Bereich hinter der Bahnlinie in der Nähe des Lebensmittelmarktes Kaufland in Richtung Strandbad gebrannt. Der Alarm ging um 19.30 Uhr ein, etwa eine Stunde später war der Brand gelöscht. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar. Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Eriskirch, Kressbronn und Friedrichshafen sowie das Deutsche Kreuz und die Johanniter.