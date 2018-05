Heftiges Hagelgewitter zieht über Laichingen hinweg

Das hat es schon lange nicht mehr in Laichingen gegeben: Ein kräftiges Hagelgewitter hat am Donnerstagnachmittag die Innenstadt in eine Schneelandschaft verwandelt. Um die 50 Liter sind innerhalb einer Stunde auf den Quadratmeter herunter geprasselt.

Die Weite Straße wurde zeitweise zu einem Fluss mit weißen Inseln. An den Straßenrändern stauten sich die Hagelkörner bis zu zehn Zentimeter hoch.

Doch auch die Feuerwehr Laichingen musste ausrücken. In zahlreichen Haushalten liefen die Keller voll mit Wasser. Im Zeitraum zwischen 16.20 und 17.10 Uhr musste die Feuerwehr zu elf Einsätzen ausrücken. Im weiteren Zeitraum bis 18.15 Uhr kamen noch drei weitere Einsätze dazu. Bis auf einen Fall – da war es das Flachdach – mussten die Einsatzkräfte immer einen Keller auspumpen. Besonders betroffen waren nach Angaben der Feuerwehr Laichingen der Lindensteig und der Marktplatz.

Da könnte man glatt meinen, es schneit. Doch was in Laichingen vom Himmel kommt, sind keine weichen Schneeflocken - im Gegenteil. Dicke Hagelkörner regnet es auf die Alb herunter.

Mehr entdecken: Hagel und Starkregen lösen riesigen Erdrutsch aus

Mehr entdecken: Hagel und Starkregen sorgen für Schäden und vollgelaufene Keller

Mehr entdecken: Trichterwolke fegt über Munderkingen hinweg

Aktuelle Unwetter-Gefahren