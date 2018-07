Haushalt: Laichingen investiert in marode Straßen

Ein Plus bei der Einkommensteuer und vor allem eine 2,7-Millionen-Euro-Finanzspritze vom Land, das sind die wesentlichen Erfolgsfaktoren des Haushaltsentwurfs 2011, den die Stadtverwaltung am Montagabend dem Gemeinderat vorgelegt hat. Aufgrund der schlechten Finanzlage in den vergangenen beiden Jahren bekommt die Stadt in diesem Jahr Schlüsselzuweisungen vom Land in Rekordhöhe. Hinzu kommt eine verbesserte Prognose bei der Gewerbesteuer mit 2,8 Millionen.

Dadurch ist die Stadt in diesem Jahr auch wieder in der Lage, 2,15 Millionen Euro aus dem laufenden Betrieb für Investitionen zur Verfügung zu stellen. „Daran sieht man, was die Schlüsselzuweisungen ausmachen“, sagte Kämmerer Jürgen Oettinger im Gemeinderat, „letztlich machen die Schlüsselzuweisungen diese Zuführungsrate aus.“ Im vergangenen Haushaltsjahr war im Haushalt noch vorgesehen, Kredite in Millionenhöhe aufzunehmen, um den laufenden Betrieb überhaupt gewährleisten zu können.

Inklusive der Eigenbetriebe Wasser- und Abwasserversorgung war in 2010 ein Kreditrahmen von über sechs Millionen Euro vorgesehen. In der Endabrechnung sollen davon wohl rund 3,5 Millionen Euro abgerufen werden, wovon 1,24 Millionen Euro auf den städtischen Haushalt entfallen. Der größte Brocken wird in der Abwasserversorgung benötigt.

Das nun aus dem laufenden Betrieb fließende Geld geht in Baumaßnahmen und Grundstückskäufe. Die Baumaßnahmen sind mit insgesamt gut zwei Millionen Euro vorgesehen. Hinzu kommt eine Entnahme aus der Rücklage, also dem Sparbuch der Stadt, in Höhe von 430 000 Euro. Dieses Sparbuch ist damit aber auch bis auf die gesetzlich vorgeschriebene Mindestmenge ausgeschöpft.

Zumindest im städtischen Haushalt sollen keine neuen Kredite aufgenommen werden. Zum Jahresende soll der Schuldenstand hier knapp 2,4 Millionen Euro betragen, was 219,14 Euro pro Laichinger Einwohner wäre. Dafür sind bei der Abwasserversorgung 2,75 Millionen Euro neue Kredite vorgesehen. Insgesamt summieren sich die Schulden der Stadtverwaltung und der Eigenbetriebe laut Plan zum Jahresende auf über 13 Millionen Euro.

Einen positiven Effekt haben die schlechten Jahre 2009 und 2010 nachträglich: die Umlagen, die Stadt an Kreis und Land zahlen muss, sinken drastisch: insgesamt rund 3,5 Millionen Euro weniger muss die Stadt dafür aufwenden. (ska)