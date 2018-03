Haus in Feldstetten brennt komplett aus

Kopfschüttelnd und mit Schulterzucken stehen die Nachbarn da. „Da hast du Angst, dass dein eigenes Haus auch noch mit abbrennt“, sagt André May. Er hat am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr den Notruf abgesetzt, weil er gesehen hat, wie Flammen aus dem Nachbarhaus in der Birkenstraße in Feldstetten aufsteigen. Am Ende bleiben davon fast nur noch die Wände übrig.

Beinahe die komplette Straße steht voll mit Einsatzfahrzeugen. Zwischen 80 und 90 Rettungskräfte sollen es nach Angaben des Laichinger Zugführers Timo Ahrens gewesen sein. Die gesamten Wehren aus Suppingen, Feldstetten, Machtolsheim, Laichingen und Westerheim sind vor Ort. Dazu noch die Führungsgruppe der Albhochfläche und der Gerätewagen für Atemschutz aus Ehingen.

In der Birkenstraße in Feldstetten ist ein Einfamilienhaus komplett ausgebrannt. Der Schaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro.

Rauchwolken stehen weit über Feldstetten. Die Schläuche fürs Löschwasser schlängeln sich auch noch durch etliche Seitenstraßen. Mithilfe einer Drehleiter wollen die Einsatzkräfte die Flammen bändigen. Zum Glück können die vielen ehrenamtlichen Helfer schnell davon ausgehen, dass sich sich niemand im Haus befindet. Die 87-jährige Besitzerin wohnt schon seit mehreren Jahren in Esslingen. Das Haus diene nur noch sporadisch als Urlaubsdomizil, ihre Söhne wohnen auch nicht mehr in der Gegend.

Doch wie konnte das dann passieren? Vor Ort wird ein technischer Defekt vermutet. Bis die endgültige Brandursache aber feststeht, werden noch einige Tage, vielleicht auch Wochen vergehen. Die Polizei teilte am Nachmittag mit, dass Hinweise auf Brandstiftung derzeit nicht vorliegen. Sie ermittelt trotzdem und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07333 / 950960 entgegen.

Hans Baumann, ein ehemaliger Nachbar, schaut ungefähr alle zwei Wochen in dem betroffenen Haus nach dem Rechten: Ob die Heizung funktioniert oder, damit die Leitungen nicht einfrieren. Er hat den Einsatzkräften den Schlüssel für das Garagentor gebracht, damit sie besser löschen können. Entsetzt steht er da. „Das tut mir leid für die Frau“, sagt er und schüttelt den Kopf. Erklären kann er sich das auch nicht.

Verschmorter Geruch am Vortag

May, der zusammen mit seiner Frau und ihren fünf Hunden das Haus wegen der Gefahr auf Rauchgasvergiftung verlassen musste, hatte am Vortag schon einen verschmorten Geruch und Rauch aus dem Kamin wahrgenommen. Der Nachbar, der Polizist von Beruf ist, rief zur Sicherheit beim Landratsamt an, denn die seien für den Emissionsschutz zuständig, erzählt er. Am nächsten Morgen brennt das Haus.

Aber die Feuerwehren bringen das Feuer schnell unter Kontrolle und verhindern so, dass die Flammen auf die umliegenden Wohnhäuser übergreifen. Jedoch ist vom Haus am Ende nicht mehr viel zu retten. „Drin ist alles dahin“, so Ahrens. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 300 000 Euro.

Doch ganz ohne leichte Personenschäden verlief der Einsatz dann doch nicht. Ein Polizist musste mit Verdacht auf eine Brandgasvergiftung ins Krankenhaus. Er hat das Krankenhaus inzwischen wieder verlassen.

