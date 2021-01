Hauptsache kompetent im Glauben

Was uns wohl die Schülerinnen und Schüler aus dem Laichingen zwischen 1650 und 1850 erzählen könnten? Vielleicht, dass sie über die Schule im Winter ganz froh waren. Da wurde der Klassenraum zumindest durch einen Ofen geheizt und es war etwas warm. Oder würden sie uns von harten Strafen berichten, von Schlägen mit der Rute und anderen Gegenständen? Oder von der Freude am Singen? Womöglich von all diesen Dingen.

Einen Einblick in die Laichinger Volksschule gibt ein Bericht aus den Kirchenkonventsprotokollen aus dem Jahr 1795. Am 25. November wurde die Schule mit ihren 200 Kindern vom Pfarrer besucht und dieselbe in gutem Stand befunden – die größeren Schulkinder wurden in der Religionskenntnis, im auswendig Schreiben – wie auch die Kleineren im Lesen und Buchstabieren geprüft, und bei den meisten gute Fortschritte bemerkt. Gott lasse den Unterricht der Schullehrer noch ferner zum Wachstum im Guten gedeihen. Als Ansporn für die Kinder wurden in den verschiedenen Bereichen Preisgelder unter den Besten verteilt. Belohnt wurden die Kinder für vorzügliche Religionskenntnis, gute Sitten, schön und recht Schreiben, fleißigen Schulbesuch und Richtigkeit im Rechnen.

Katechismus ist einziges Schulbuch

Anhand der Reihenfolge der Belobigungen wird der Schwerpunkt des Schulunterrichts im religiös-sittlichen Bereich deutlich. Als Schulbuch diente einzig die trockene Materie des Katechismus’, dem Lehrbuch für den christlichen Glaubensunterricht. Gelernt wurde durch mündliche Wiederholung. Zum Schreiben gab es Wachstafeln. Lesefibeln kamen erst ab 1840 in Gebrauch. Alle Jungen und Mädchen zwischen sechs und vierzehn Jahren waren schulpflichtig, auch wenn sie schon in Diensten standen.

Es gab drei Klassenstufen, in denen Jungen und Mädchen getrennt unterrichtet wurden. Der Unterricht erfolgte durch den Schulmeister, der auch für Mesnerdienste, den Gesang bei Beerdigungen, den Chorgesang während der Gottesdienste, das Orgelspiel, den Unterricht begabter Kinder mit Musikinstrumenten und Aufgaben als Schreiber zuständig war.

Lehrertätigkeit blieb oft in der Familie

Die notwendigen Kenntnisse musste er sich durch eine Zeit als Hilfslehrer, oft in der Konstellation Vater – Sohn, aneignen. Das erste Schullehrerseminar in Württemberg wurde erst 1811 in Esslingen gegründet.

In Laichingen gab es seit 1700 die Hilfslehrerfamilie Schwenk-Glenks. Zunächst ab 1769 mit gerade 20 Jahren übernahm Johann Georg die Stelle eines Hilfslehrers und Mesners. Sein Vater, der Schulmeister Heinrich Schwenk hatte darum gebeten, um mehr Zeit für seinen anderen, kranken Sohn zu haben. Von 1790 an „erbte“ er die Schulmeisterstelle von seinem Vater. Zugleich betrieb er die kleinbäuerliche Landwirtschaft der Familie weiter. Am 1. Dezember 1800 bekam er als Schulmeister 52 Pfund Heller für seine Schuldienste und als Organist 12 Pfund Heller dazu gab es Dinkel, Hafer und Brot. Der erste Hilfslehrer bekam 40 Pfund Heller plus Dinkel. Der zweite Hilfslehrer, der auch den Mesnerdienst versah, bekam 43 Pfund Heller plus Dinkel. Eine andere Schulmeisterdynastie ist aus Hülben bekannt. Dort „vererbte“ die Familie Kullen das Schulmeisteramt. In Suppingen war der Webermeister Bernhard Mangold (1724-1806) Schultheis und zugleich zeitweise Organist.

30 Kreuzer Schulgeld und Holz für den Ofen

Außerdem unterrichteten die Lehrer begabte Kinder im Spielen von Musikinstrumenten. Dieser Unterricht wurde extra bezahlt.

Die Eltern hatten als Schulgeld der Kinder 30 Kreuzer zu bezahlen, im Winter kam Holz für den Ofen im Klassenraum dazu. Die Anstellung der Lehrkräfte erfolgte durch die Mitglieder des Kirchenkonvents und des Magistrats in Absprache mit dem zuständigen Dekan. Besonderen Wert wurde auf die religiöse Einstellung der Kandidaten gelegt.

Das Winterschulhalbjahr dauerte von Martini (11. November) bis Georgii (23. April). Im Vergleich zur Sommerschule mit nur zwei bis drei Stunden Unterricht pro Tag war der Unterricht im Winter länger. Als Zeichen für den Schulbeginn läutete das kleine Glöcklein auf dem Schulgebäude.

Verhältnismäßig gute Bildung in der Stadt

Konstant blieben das ganze 18. Jahrhundert hindurch die Klagen über Schulversäumnisse und zum Teil mangelnde Leistungen der Schüler. Kinder wurden meist aus wirtschaftlichen Gründen nicht zur Schule geschickt. Die Eltern und Dienstherrn wollten das Schulgeld sparen oder konnten und wollten nicht auf die Arbeitskräfte verzichten. Für Kinder aus bedürftigen Familien wurde das Schulgeld aus der kirchlichen Armenkasse bezahlt – zum Teil für ein Viertel der Kinder.

Neben dem Schulmeister waren in Laichingen noch zwei zusätzliche Lehrkräfte eingestellt. Im Vergleich zu anderen Orten scheint die Bildung der Lehrkräfte in Laichingen verhältnismäßig gut gewesen zu sein, da kaum Klagen über den Unterricht und die Lehrer vorkommen.

In Laichingen finden sich heute zwei ehemalige Schulgebäude:

Das Radschulgebäude aus dem Jahre 1887

Das Schulhaus in der Schulstraße von 1910 – am Standort des ersten Schulgebäudes

Zur Autorin

Stefanie Palm, Jahrgang 1974, ist in Laichingen geboren und aufgewachsen. Nach dem Abitur am Albert-Schweitzer-Gymnasium absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Buchbinderin im Handwerk, bevor sie in Tübingen und München Geschichtliche Landeskunde auf Magister studiert hat. Ihre Magisterarbeit schrieb sie über den Laichinger Kirchenkonvent im 18. Jahrhundert. Weitere wissenschaftliche Publikationen zu dem Thema folgen.

Seit Oktober 2019 arbeitet sie im Archiv der evangelischen Landeskirche in Möhringen. Dort sind die älteren Kirchenbücher des Evangelischen Pfarramts Laichingen unter der Bestandsbezeichnung LKAS Pfarrarchiv Laichingen zu finden.