Mit seinem Roman "Robert Bosch. Der Mann, der die Welt bewegte" macht Buchautor Gunter Haug ein Kapitel deutscher Industriegeschichte lebendig, wobei er vor allem den Menschen Bosch beleuchtet. Haug stellte in lebendigem Vortrag das Leben und Wirken des "roten Bosch" im Alten Rathaus in plastischen Bildern vor.

Intensiv hineingedacht hat er sich in diesen Menschen, wie Gunter Haug sichtbar demonstrierte: Mit lebhafter Gestik trug er Dialoge von Bosch mit Menschen vor. Überhaupt gingen Fakten der Unternehmerbiographie und Anekdoten in seinem Vortrag ineinander über, schnell wechselte der Autor Haug vom Lesen zum freien Erzählen. Dabei schaffte er es, den nur rund 20 Zuhörern den Unternehmer Bosch greifbar darzustellen, und damit die faszinierende Geschichte vom Gastwirtssohn aus Albeck zum Gründer eines Weltkonzerns.

Bosch blieb immer seinen Wurzeln treu, wie Haug zeigte. Zeitlebens blieb er der die Natur liebende Bub von der Alb, der die politischen und sozialen Überzeugungen seiner Familie fortführte und so zum "roten Bosch" wurde, der 1906 als einer der ersten in Deutschland die achtstündige Arbeitszeit einführte, wie Haug darstellte.

Schon sein Großvater, der Albecker Kronenwirt, hatte während der Hungerjahre 1816/17 Hungrige satt gemacht oder den unschuldigen Besenmacher aus dem Arrest befreit, was ihm zwei Monate Haft auf dem Hohenasperg, dem "Demokratenbuckel", einbrachte, wie Haug erzählte.

Verehrung für Heinrich Heine

Der Autor lässt Robert Bosch als Sprössling dieser Demokratenfamilie in der Schule August Graf von Platen zitieren, was ihm umso mehr den Attacken des Geographielehrers aussetzt. Doch vor allem ein Literat kam der Gesinnung der Boschs entgegen: Wie sein Vater fuhr später auch Robert nach Paris, um dort am Grab Heinrich Heines das "Wintermärchen" zu rezitieren, zum württembergischen Monarchen fand er dagegen keinen Weg.

Eine Einladung König Wilhelms schlug er aus, aus recht exotischem Grund, wie Haug dem Publikum äußerst amüsant schilderte: Er hätte der Kleiderordnung bei Hof folgen müssen, doch Robert, seinen Prinzipien stets treu, trug aus Überzeugung nur Wollkleidung, die er nicht einmal (oder erst recht nicht) für einen König ablegte. Zu jener Zeit war Robert schon ein Großer, was er sich habe hart erarbeiten müssen, wie Haug bemerkte.

In seine schweren Stuttgarter Jahre, nahe an der Jungunternehmerpleite, fiel die Bekanntschaft mit der Sozialistin Clara Zetkin, der er "die bessere Wohnung im Haus weggeschnappt hat", so Haug. So angeregt wie die Gespräche mit ihr waren die mit Daimler nicht, dem Bosch seinen neu entwickelten Hochspannungszünder anbieten wollte. Doch schließlich musste der auf Betreiben Emil Jelineks, "des größten Auftraggebers für Daimler", nachgeben: Die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf.

Bescheiden blieb Robert. Die Ehrendoktorwürde oder der Ehrenbürger waren ihm ein Graus, Leistung zählte, wie Haug zeigte. "Heute noch spricht man sich bei Bosch nicht mit Doktor an", berichtete der Autor. Bezeichnend für Bosch sei auch sein Eintrag in ein goldenes Buch, wo er als Beruf "Mensch" eingetragen habe: "Er wollte nichts anderes sein als viele andere auch", betonte Haug. Dies war ebenso ein Kontinuum in seinem Leben wie das Kartoffeln einholen auf der Alb mit der ganzen Familie. Er war eben ein "Mann von der Alb rar".