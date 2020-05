Hartplatz soll zum Rasenspielfeld werden - Land unterstützt Umbau mit 75.000 Euro

„Ich freue mich, dass durch die Landesförderung zwei Projekte im Alb-Donau-Kreis umgesetzt werden können. Die Stadt Erbach erhält 600 000 Euro für den Neubau einer Dreifeldhalle am Schulzentrum, 75 000 Euro fließen nach Laichingen in den Umbau des Tennenplatzes beim Waldstadion in ein Rasenspielfeld“, teilte der Landtagsabgeordnete der Grünen, Jürgen Filius, mit.

Zuschüsse für 111 kommunale Sportstättenbauprojekte

Im Jahr 2020 werden laut Mitteilung insgesamt 111 kommunale Sportstättenbauprojekte mit Zuschüssen in Höhe von rund 17,5 Millionen Euro unterstützt. Darauf haben sich das Kultusministerium, die Regierungspräsidien, die kommunalen Landesverbände und die drei baden-württembergischen Sportbünde verständigt.

„Die Landesmittel leisten einen entscheidenden Beitrag, vorhandene Sportstätten zu modernisieren und neue Projekte in Angriff zu nehmen. Wir geben damit ein Bekenntnis zum Sportland Baden-Württemberg ab und schaffen gemeinsam gute Bedingungen für den Trainings- und Spielbetrieb. Davon profitieren insbesondere Schulen und Vereine. Eine gut ausgebaute Infrastruktur sichert außerdem ein vielfältiges Sportangebot für Kinder und Erwachsene“, so Filius.

Diese Vorhaben sind förderfähig

Förderfähig sind der Neubau und die Sanierung von Turn- und Sporthallen sowie von Sportfreianlagen (Sportplätze, Leichtathletikanlagen). Die Zuschüsse seien an die Voraussetzung gebunden, dass die Sportstätten vielfältig genutzt werden können. Der Fördersatz beträgt in der Regel 30 Prozent der zuschussfähigen Ausgaben.