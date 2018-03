Hans Renz hält Schützen seit 60 Jahren die Treue

Großen Raum eingenommen haben bei der Hauptversammlung der Machtolsheimer Schützen im Vereinsheim am Kuhberg am vergangenen Samstag Ehrungen langjähriger und verdienter Mitglieder. Oberschützenmeister (OSM) Gerd Gund eröffnete die satzungsgemäß einberufene Versammlung mit der Begrüßung der 60 anwesenden Vereinsmitglieder. Unter ihnen weilte auch Machtolsheims Ortsvorsteher Jochen Sinn.

Nach dem Totengedenken hielt Gund einen kurzen Rückblick auf das abgelaufene Schützenjahr. Die Neuzugänge rekrutieren sich hauptsächlich aus Teilnehmern des Sommerferienprogramms der Stadt Laichingen, die Gefallen am Schießsport gefunden haben und mittlerweile aktiv am Jugendtraining teilnehmen. In seinem Rückblick erwähnte Gund als Höhepunkte außerhalb des Sportbereichs das im April zusammen mit dem Sportverein Machtolsheim durchgeführte Stoiglesfest, das über die Ortsgrenzen hinaus bekannte und beliebte Pokalschießen im Juni, das Anfang Oktober abgehaltene bayerische Schützenfest sowie die traditionelle Jahresfeier mit Laientheater und Schützenchor im Januar.

Im Anschluss folgten die Berichte aus den einzelnen Ressorts. Zunächst der überaus positive Kassenbericht von Schatzmeister Jörg Haßler, dem Kassenprüfer Jörg Schwenkschuster eine einwandfreie und lobenswerte Kassen- und Buchführung attestieren konnte. Danach folgte der Protokollbericht der Schriftführerin Carina Lamparter über die letztjährige Hauptversammlung und die zehn Vorstandsbeirat-Sitzungen des zurückliegenden Geschäftsjahres. Über die sportlichen Ereignisse und Ergebnisse berichtete Sportvorstand Achim Kraiß. Der neu gewonnene Jugendleiter Oliver Kraiß schloss mit seinem Referat zum Jugendsport und zur Jugendarbeit die Berichtsreihe des Abends.

Ortvorsteher Jochen Sinn nahm dann die Entlastung des gesamten Vorstandsbeirates vor, welche einstimmig von der Versammlung erteilt wurde. Danach stand eine Neuwahl auf der Tagesordnung. Ausschussmitglied Joachim Mahler legt sein langjähriges Amt nieder und Jörg Schwenkschuster konnte neu dazugewonnen werden.

Als letzter Tagesordnungspunkt standen Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder auf dem Programm. So wurde Hanna Autenrieth, Jonas Autenrieth, Florian Erz, Simon Kraiß, Achim Kraiß, Tobias Schmidt und Iris Schwenkschuster mit der Vereinsehrennadel in Bronze für ihre zehnjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Josef Austermann, Siegfried Baumann, Barbara Kraiß, Jochen Kraiß, Oliver Kraiß, Uwe Lamparter, Hans-Peter Lamparter, Helmut Ruhland und Markus Ruoß erhielten für 25 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel des Württembergischen Schützenverbandes (WSV) und des Deutschen Schützenbundes (DSB) in Silber sowie eine entsprechende Urkunde. Mit der Vereinsehrennadel in Gold wurden Johann Koch, Cornelia Mändle, Peter Muser, Karl Riek und Michael Schöll für 30 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Gerhard Bohnacker, Wolfgang Burkhardt, Dieter Kohn, Reiner Kraiß, Joachim Mahler, Hansjörg Ruopp und Jürgen Steeb erhielten für 40 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel des Württembergischen Schützenverbandes (WSV) und des Deutschen Schützenbundes (DSB) in Gold sowie eine entsprechende Urkunde. Hans Claus, Erich Haßler, Otto Möschel und Andreas Wagner erhielten für 50 Jahre Mitgliedschaft die Ehrennadel des Württembergischen Schützenverbandes (WSV) und des Deutschen Schützenbundes (DSB) in Gold. Gar 60 Jahre Vereinszugehörigkeit kann Hans Renz vorweisen; er erhielt dafür die Ehrennadel des WSV/DSB in Gold mit Urkunden; darüber hinaus gab es Blumen und Geschenke vom Verein, welche vom zweiten Vorsitzenden Uwe Kraiß überreicht wurden.

Nach der Bekanntgabe einiger Termine nutzte Gerd Gund die Gelegenheit, um sich bei seinen Vorstandskollegen Uwe und Achim Kraiß sowie bei allen Ausschussmitgliedern für die gute und effektive Zusammenarbeit im zurückliegenden Geschäftsjahr zu bedanken. Die Vorführung einer Filmaufnahme mit Ereignissen aus dem vergangenem Vereinsjahr von Mitglied Johann Koch beendete schließlich „die harmonisch verlaufende Versammlung“.