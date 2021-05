Handy und Gurt: Polizei kontrolliert für mehr Sicherheit

Bei Verkehrsunfällen ist laut Polizei einer von fünf Getöteten abgelenkt, jeder Vierte ist nicht angeschnallt. Damit gehören Ablenkung und nicht angelegte Sicherheitsgurte zu den Hauptursachen für schwerste Verkehrsunfälle. Die Polizei hat deshalb diese Ursachen weiter im Fokus. Ihr Ziel ist, insbesondere Unfälle mit schweren Folgen zu vermeiden.

Unfälle durch Ablenkung

Ablenkung, zum Beispiel durch einen Blick auf das Smartphone, verursacht häufig Unfälle. Deshalb ist der Griff zum Telefon während der Fahrt verboten. Ein Blick von zwei Sekunden auf das Gerät bedeutet innerorts einen „Blindflug“ über 27 Meter. „Sie fahren also an vier bis fünf Autos vorbei. Auf dieser Strecke kann nichts wahrgenommen werden, was auf der Straße passiert. Und auch nicht reagiert werden – wenn zum Beispiel ein Kind auf die Straße läuft. Schalten Sie nicht sich selbst in den ,Blindflug:, sondern ihr Smartphone in den Flugmodus. Halten Sie auf einem Parkplatz an, wenn Sie aus wichtigen Gründen einen Blick auf das Gerät werfen müssen“, appelliert Wolfgang Jürgens, Pressesprecher beim Polizeipräsidium Ulm.

Gefahr, bei Unfall umher geschleudert zu werden

Wer sich im Fahrzeug nicht anschnalle, lebe gefährlich. Denn die Gefahr, bei einem Unfall im Auto umher geschleudert zu werden, ist groß. Ein Aufprall bei 25 Stundenkilometern kommt laut Mitteilung der Polizei dann einem Sturz aus 2,5 Metern Höhe gleich. Bei 50 Stundenkilometern gleiche der Aufprall dem Sprung fast aus dem vierten Obergeschoss eines Hauses. Sitzen mehrere Personen im Fahrzeug, kann auch ein Zusammenprall mit anderen Insassen schwerwiegende Folgen haben – auch wenn nur einer davon nicht angeschnallt war. „Achten Sie also darauf, dass alle im Fahrzeug entsprechend gesichert sind“, heißt es weiter.

Mehr Sicherheit im Straßenverkehr ist Ziel

Die Polizei verfolge die Strategie, die Zahl der Getöteten und Schwerverletzten im Straßenverkehr zu reduzieren („Vision Zero“). Diesem Ziel gehe auch das Polizeipräsidium Ulm nach. Deshalb kontrolliert die Polizei in den kommenden Tagen auch verstärkt im Gebiet.

Die Polizei rät:

Schützen Sie Sich und andere: Der Sicherheitsgurt schützt in erster Linie Sie selbst. Bei mehreren Insassen sind nicht angeschnallte Personen aber auch eine Gefahr für andere.

Seien Sie Vorbild – für Kinder, Jugendliche und andere Verkehrsteilnehmer.

Seien Sie aufmerksam: Über die Augen werden etwa 90 Prozent der Informationen zum Fahren eines Fahrzeugs aufgenommen. Konzentrieren Sie sich auf diese Aufgabe.

Denken sie an die Reaktionszeit: Ein Blick auf das Telefon von gerade einmal zwei Sekunden lässt Sie innerorts über 27 Meter Strecke nichts wahrnehmen und nicht reagieren.

Nicht nur das Telefon lenkt ab: Die Benutzung sämtlicher Geräte der Kommunikations-, Informations- und Unterhaltungselektronik sind dem Fahrer während der Fahrt verboten und werden betraft.

Fahren Sie also aufmerksam, schnallen Sie sich an und kommen Sie sicher an Ihr Ziel.