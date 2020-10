Handballer starten in die Saison

Für die Handball-Teams des TSV Laichingen steht am Wochenende der Saisonauftakt an. Die Laichinger Mannschaften haben einen Heimspieltag mit insgesamt neun Spielen vor sich.

Am kommenden Wochenende starten die Laichinger Handballer mit einem Heimspielwochenende in die Saison 2020/21. Nach Vorlage eines entsprechenden Hygienekonzeptes bei der Stadtverwaltung sind grundsätzlich nur Zuschauer zugelassen, welche mit einem Spieler oder Trainer des aktuellen Spieles in direkter Linie verwandt sind oder aber im selben Haushalt wohnen. Darüber hinaus ist die Gesamtzahl der Zuschauer in der Jahn-Halle auf 65 begrenzt. Der TSV empfiehlt interessierten Zuschauern sich mit dem QR-Code-basiertem Zugangssystem einer APP (Event Tracer) vertraut zu machen, damit eine reibungslose Datenerfassung gewährleistet ist. In der Halle gilt für alle Zuschauer eine dauerhafte Maskenpflicht, die allgemeinhin bekannten Abstands- und Kontakt-Regeln gelten ebenfalls.

Mit insgesamt 13 Mannschaften geht die Handballabteilung in der Saison 2020/2021 auf Punktejagd. Während die Jugendmannschaften überwiegend am Sonntag in das Spielgeschehen eingreifen, müssen sich die Männer 1 nach ihrem Aufstieg in die Kreisliga A bei ihrem Heimspiel am Samstag um 20.30 Uhr gegen das Team der SG Mettenberg erst einmal beweisen. Die Abteilung startet in dieser Saison wieder mit zwei Herrenmannschaften, zu deren Kader nun 29 Spieler gehören, nachdem weitere fünf Jugendspieler dorthin aufgerückt sind. Nicht nur im abschließenden Spiel gegen Mettenberg wird es spannend werden. Schon um 15.30 Uhr trifft das zweite Männerteam im Derby auf die HSG Lonsee/Amstetten, ehe es das Damenteam – ebenfalls mit vielen jungen Spielerinnen ausgestattet – um 18.10 Uhr im Kampf um Punkte mit dem TSV Bernstadt aufnimmt.