Handballer nehmen erste Hürde in Relegation

Die Laichinger Handball-Herren hatten am Dienstagabend zum Auftakt der Relegationsspiele die Mannschaft des TV Weingarten 3 zu Gast. Wie auf Laichinger Seite auch, fehlten den Gästen aufgrund des vorgegebenen Termins unter der Woche einige Spieler.

Die Leinenweber aber kompensierten ihre fehlenden Spieler besser und gingen schnell mit 5:2 in Führung. Den Umstand, dass viele Würfe der Oberschwaben das Laichinger Gehäuse verfehlten, nutzten die Laichinger selbst, um über Tempogegenstöße bis zur 20. Spielminute auf 12:6 zu erhöhen. Bis zum Pausenpfiff änderte sich nichts an der konzentrierten Leistung der Laichinger, weshalb der TSV mit einer 17:9-Führung in die Halbzeit ging.

Spielerischer Glanz

Nach der Pause geriet der Laichinger Angriff eine kurze Zeit ins Stocken, zumal die Gastgeber hier auch unnötig zwei Mal in Unterzahl spielen mussten. In dieser Phase zeichnete sich insbesondere Cengiz Kayhan aus, der mit dem nötigen Willen immer wieder einnetzen konnte. Er kam im Spiel auf insgesamt 13 Treffer und hielt den Gast immer auf Distanz. Beim Spielstand von 23:13 in der 38. Minute hatten sich die Laichinger das notwendige Selbstvertrauen erkämpft und glänzten in der Folge auch spielerisch. So erhöhten sie den Spielstand immer weiter bis zum verdienten 37:23 Endstand.

Durch diesen Erfolg stehen für die Laichinger in der nächsten Woche zwei weitere Spiele an. Am Mittwoch geht es in der Relegation mit einer weiteren Partie in der Jahnhalle weiter. Noch zwei Spiele müssen die Laichinger gewinnen, um in der kommenden Saison eventuell doch noch in der A-Klasse spielen zu können.

Für Laichingen spielten Jonas Theodoulides (Tor), Maxim Wolf (1), Michael Bohnaker (1), Fabian Lehner (4), Stefan Schwenkschuster (7), Christoph Ströhle, Sascha Kolb (3), Johannes Schwenk (1), Florian Wörz, Vassilios Gargavanis, Andrei Lang (3), Tobias Kehm (3), Cengiz Kayhan (13/1)