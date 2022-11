Handballaktionstag an der EKS Laichingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bereits zum zehnten Mal fand in Laichingen der Grundschulaktionstag des Handballverbandes Württemberg mit Unterstützung der AOK statt. In Zusammenarbeit mit der Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule in Laichingen waren rund 70 Schüler*innen der dritten Klassen in der Jahnhalle zu Gast. Unter dem Motto „Lauf dich frei, ich spiel dich an“ trainierten die Schüler*innen mit Unterstützung ihrer Lehrer*innen und Joachim Hahnelt, dem Sportkoordinator der EKS.

Der reibungslose Ablauf des Aktionstages ist vor allem Markus Dürner, Jessica Lang und Lena Mangold sowie 24 Helfer*innen der Handballabteilung zu verdanken, welche die Organisation seitens des Vereins übernommen haben. Um die notwendigen Utensilien zur Umsetzung des Aktionstages bereitstellen zu können, wurde der Verein durch eine großzügige Förderung des Deutschen Handballbundes unterstützt. Nachdem die Kinder eingetroffen waren, startete ein gemeinsames Aufwärmprogramm. Anschließend wurden die Drittklässler*innen in Kleingruppen den insgesamt 18 Stationen zugeteilt. Im Rahmen einer Siegerehrung wurde den Schüler*innen für ihre ausgezeichnete Leistungen der „Hanniball Pass“ überreicht.