Handballabteilung des TSV Laichingen richtet Heimspieltag der F-Jugend aus

Die gemischte F-Jugend der Handballabteilung im TSV Laichingen hat am Sonntag ihren Heimspieltag in der Jahn-Sporthalle veranstaltet. Der Spieltag der kleinen Nachwuchsspieler setzte sich aus je zwei Handball- und Aufsetzerhandballspielen und einem Parcours zusammen. Hoch motiviert starteten die Spieler in ihr erstes Handballspiel gegen den TV Gerhausen. Nach anfänglichen Schwierigkeiten in der Zuordnung konnte das Spiel doch noch gewonnen werden. Das zweite Handballspiel gegen Langenau/Elchingen konnte durch schönes Zusammenspiel auch mit einem Sieg beendet werden. Bei den zwei Aufsetzerhandball-Spielen gegen Lehr und Gerhausen zeigten die jungen Laichinger Handballer ihr ganzes Können und gewannen jeweils deutlich. Der abschließende Parcours mit Schwingseilen, Sprossenwand, Rollbrettern und Zielwerfen machte allen Spielern großen Spaß. Zur Belohnung gab für alle jungen Sportler eine süße Überraschung und eine Medaille. Foto: Dürner