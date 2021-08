Handballabteilung des TSV Laichingen ehrt vier Mitglieder für 40-jährige Treue

Unlängst folgten 14 Vereinsmitglieder der Einladung der Handballabteilung im TSV Laichingen zur Hauptversammlung. Abteilungsleiter Markus Dürner berichtete zunächst von einem hohen Aufwand, um den Spielbetrieb vor Zuschauern in der Jahn-Sporthalle für die Saison 2020/21 mittels einem Hygienekonzeptes bei der Stadt sicherstellen zu können.

Nachdem die zurückliegende Saison nach rund drei Wochen zunächst ausgesetzt und später annulliert wurde, konnte er ebenso wenig wie Kevin Kneer als Jugendleiter über sportliche Erfolge oder Weiterentwicklungen der Mannschaften berichten. Trotzdem geht die Abteilung mit derzeit 267 Mitgliedern in der kommenden, geplanten Saison 2021/2022 mit 13 Mannschaften, davon neun im Jugendbereich, wieder in den Spielbetrieb.

Mit Online-Trainingseinheiten wurde der fast neunmonatigen Spiel- und Trainingspause getrotzt, so dass sich nach dem „Restart“ nahezu alle Kinder wieder in der Jahn-Sporthalle einfanden. Allerdings zeichnet sich insbesondere im jüngeren Altersbereich mangels Angebot eine kleine „Corona-Lücke“ ab, die es aus Sicht der Abteilung zeitnah zu schließen gilt, erläuterte Abteilungsleiter Markus Dürner.

Aus dem Bericht der Kassierers Johannes Schwenk war ebenfalls abzuleiten, dass die Corona-Krise der Laichinger Handballabteilung nicht nur sportlich, sondern auch finanziell schadete. Trotzdem stehe man noch finanziell auf gesunden Beinen.

Im Anschluss an die Ausführungen der Vorstandschaft beantragte der stellvertretende Abteilungsleiter Maxim Wolf die Entlastungen. Er leite dann auch die Wahlen der Handballabteilung. Alle Mitglieder des Vorstandes wurden entlastet und wiedergewählt und somit in ihren Ämtern bestätigt.

Gleichzeitig stellte Maxim Wolf das Ergebnis der Jugendsprecherwahl vor, wonach Anjana Schiele dem altersbedingt ausscheidenden Joshua Kneer folgte. Sie kann trotz ihrem jungen Alter schon auf eine langjährige Erfahrung zurückgreifen kann. Auch Jugendleiter Kevin Kneer begrüßte die neue Jugendsprecherin. Weiterhin wurden folgende Mitglieder der Abteilung für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt und mit der silbernen Medaille und einem Gutschein bedacht: Uwe Groß, Hans-Jörg Häberle, Stefan Pratz und Holger Schwenk.

Derzeit arbeitet die TSV-Handballabteilung erneut an einem durch politisch veränderte Vorgaben notwendigen Hygienekonzept, um die Teilnahme von Zuschauern in der Jahnhalle bei an den Spielen der Kinder und Jugendspielen zu ermöglichen. „Allein das ist für das Ehrenamt schon eine große Herausforderung“, unterstrich Abteilungsleiter Markus Dürner bevor er die Jahresversammlung beendete und den Mannschaften bei ihren Spielen viel Glück und guten Erfolg wünschte.