Handball-D-Jugend unterliegt TSV Blaustein

Die Handball-D-Jugend des TSV Laichingen hat den TSV Blaustein als Gast in der Jahn-Sporthalle begrüßen können. Obwohl der Gast über eine sehr variable und schnelle Spielweise verfügte, blieben die Laichinger bis zur zehnten Spielminute beim Stand von 4:5 noch in Schlagdistanz. Danach profitierte der Gast durch technische Fehler der Laichinger und baute die Führung bis zur Halbzeit auf 13:7 aus. Auch in der zweiten Halbzeit hatte die Laichinger Probleme ihre Torabschlüsse präzise zu setzen, wodurch der Gast wieder zu leichten Toren eingeladen wurde. So erhöhte sich die Führung der Blausteiner auf 20:10. Erst gegen Ende lief es dann im Laichinger Angriff besser, wodurch noch einige Treffer zum 16:25 Endstand erzielt werden konnten. Für die D-Jugend des TSV Laichingen spielten: L. Holzapfel (Tor), R. Titos, F. Wied, H. Holzapfel (3), J. Arnold (8/2), L. Heindl, J. Hascher (4), A.-L. Kirsamer, A. Schiele, K. Müller, M. Reulen (1). Das Bild zeigt Hannes Holzapfel beim Torabschluss im Spiel gegen den TSV Blaustein.