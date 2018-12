Hallenfußball in Laichingen: Junioren zeigen, was sie können

Jugendhallenfußball voraus hieß es in den vergangenen Tagen in der Laichinger Jahnhalle. Gleich sechs Jugendturniere stellte der TSV Laichingen auf die Beine, die mit einem starken Teilnehmerfeld gespickt waren. Dass die jeweiligen Turniersieger nicht aus der Region kamen, sorgte aber bei weitem nicht für weniger Stimmung auf den Tribünen, die an allen Tagen gut besetzt waren.

„Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass auch einige Teams an den Turnieren teilgenommen haben, die nicht aus der näheren Umgebung kommen. Dementsprechend stark waren die einzelnen Turniere auch besetzt“, sagt Sebastian Frank von der Laichinger Abteilungsleitung.

Dies zeigte sich gleich bei den Turnieren der F-Junioren am Freitag rund um den „Mein-Fußballshop-Cup“. Beim Turnier der F2-Junioren setzte sich das Team vom TSV Sparwiesen durch. Sein bestes Abschneiden lieferte dabei der TSV Laichingen und wurde erst im Finale von den Sparwiesenern gestoppt. Bei den F1-Junioren setzte sich am Nachmittag das Team vom FV Olympia Laupheim durch.

„Am meisten freut uns natürlich, dass bisher kein Team abgesagt hat. Das kommt nicht so oft vor“, sagt Jugendleiterin Ilona Schmutz. „Genauso gut war die Resonanz. Über mangelnde Unterstützung können sich die jungen Kicker nicht beklagen“, fügt Schmutz hinzu.

Prächtige Stimmung herrschte auch am Samstag bei den Turnieren der E-Junioren rund um den „Allianz-Söll-Cup“. Zehn Teams gingen am Samstagmorgen bei den E2-Junioren an den Start. Unter anderem nahmen Teams aus Sindelfingen, Esslingen, Illertissen und Göppingen die Strecke nach Laichingen auf sich, um sich mit Mannschaften aus einem anderen Bezirk zu messen. Am Ende setzte sich hier der FV Illertissen als Turniersieger durch. Bei den E1-Junioren spielten ebenfalls zehn Teams in zwei Gruppen zuerst um den Einzug ins Halbfinale. Als stärkstes Team zeigte sich der SC Geislingen, der sich den Turniersieg sicherte.

Das Turnierwochenende beendeten die D-Junioren am Sonntag rund um den „Tempus-Cup“. Bei den D2-Junioren setzte sich am Ende souverän der VfL Pfullingen durch. Bei den D1-Junioren gab es ein spannendes Finale zu sehen, das letztendlich der FSV Waiblingen gegen den TSV Neu-Ulm für sich entschied.

Weiter geht es mit dem Hallenfußball-Marathon des TSV Laichingen am 2. Januar mit dem „Betten-Striebel-Cup“ bei den C-Junioren. Am 3. Januar ab 10 Uhr rollt der Ball der B-Junioren rund um den „Fahrschule Stotz und Müller-Cup“. Den Abschluss der Turniertage machen am 5. Januar die A-Junioren, die um den Turniersieg beim „Stäudle-Cup“ kämpfen.