„Halleluja“: Laichinger singen beim „Messias“ in London mit

Ein „wahrhaft großer Chor“ hat am Abend des ersten Advents den „Messias“ von Händel in der Royal Albert Hall in London präsentiert. Am berühmten Chor-Event, zu dem 4500 Sänger aus aller Welt anreisten, beteiligte sich erneut eine 40 Stimmen starke Gemeinschaft rund um Volker Hausen (ganz rechts, mit Mütze) aus Laichingen. Diese hatte sich unter dessen Leitung im Vorfeld auf das Konzert vorbereitet und spricht im Nachklang über „eine adrenalingefüllte Aufführung und von einem einzigartigen Musikerlebnis“.

Wenn 4500 Stimmen die Royal Albert Hall zum Klingen bringen, dann sorge das für Gänsehaut pur, und zwar gleichermaßen bei Sängern des Chors wie beim Publikum. „Man muss es erst erlebt haben, um zu wissen, welche Faszination diese Klangfülle und dieses Erlebnis mit sich bringen. Es ist unbeschreiblich“, hätten sich die Teilnehmer immer wieder geäußert, die unter dem Dirigat von Brian Kay und der Begleitung des Englisch Festival Orchestra in ein jubelndes „Halleluja“ einstimmten. Doch wäre es nicht Volker Hausen, blieben vier Tage London lediglich bei einem Mitwirken in der Royal Albert Hall: Akribisch habe dieser die gesamte Organisation der Reise übernommen und diverse Touren durch die pulsierende Metropole in vorweihnachtlicher Stimmung vorbereitet. Neben den Highlights der Stadt lud Hausen am ersten Advent zu einem historischen „Walk von St. Paul’s Cathedral zu Black Friars Station“, diesen beschließend mit einer Eucharistiefeier in St. Paul’s Cathedral und einem hervorragenden Knabenchor. Als weiteres historisch-kulturell geprägtes Erlebnis stellte sich eine Tour durch Soho dar – auch diese abseits touristischer Pfade. Zwei einnehmende und faszinierende Angebote, die auch vermeintliche London-Kenner beeindruckt hätten. So bleiben noch zwei weitere Aufführungen in der Reihe Begeisterung erzeugender Erlebnisse: „Simon Boccanegra“, eine Oper von Giuseppe Verdi, deren Einführung durch Hausen bereits im Vorfeld in Laichingen erfolgt war, und das Musical „Les Miserables“, versetzten die Gemeinschaft in Hochstimmung.