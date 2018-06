Halbe Million Euro für Schulbetrieb

Die Erich-Kästner-Gemeinschaftsschule (EKGS) muss aus statischen und baulichen Brandschutzgründen sofort aufgerüstet werden. Die Stadt muss eine halbe Million Euro investieren, damit weiterer Schulbetrieb überhaupt möglich ist. Doch ob sich eine Sanierung des 65 Jahre alten Hauptgebäudes rentiert oder sogar ein Neubau erforderlich ist, hängt vom Ergebnis einer Studie ab, die der Stadt erst in einigen Monaten vorliegen wird.

Eine halbe Million in ein Gebäude zu investieren, das vielleicht bald abgerissen oder sich einer Kernsanierung unterziehen muss, das schmerzt den Laichinger Gemeinderat. Kreativ bemühten sich besonders Alexander Frank (BWV) und Thilo Möller (LAB) um Alternativen zu den von Bauingenieur Guido Buschbacher und Joachim Wollstädt (Ingenieur des Fachbüros für Brandschutz Riesener), aufgezeigten notwendigen Arbeiten.

Doch der Sicherheitsgedanke und die strenge Einhaltung aller damit verbundenen Vorschriften steht für Bürgermeister Klaus Kaufmann ebenso wie für den Rest des Gemeinderates an erster Stelle und lässt sich alternativ nicht anders regeln.

Gebäude muss gescannt werden

Brandschutz und Standsicherheit haben beide Ingenieure nun in der (EKGS) mit dem schmerzlichen Ergebnis abgeklärt, dass eine aufwendige Sanierung erfolgen muss. Bis zur erforderlichen Instandsetzung des Hauptgebäudes oder gar einen Neubau wird deswegen ein sogenannter Interimszeitraum von maximal vier Jahren bewilligt, damit der Schulbetrieb weiterlaufen kann. Bedingung: Sachkundige Tragwerksplaner begehen zwei Mal jährlich das Schulgebäude und ein Mal im Jahr erfolgt eine Referenzmessung mittels 3D-Scanning aller Räume, um Veränderungen in der Bausubstanz sofort zu bemerken. „Weder eine Sanierung noch ein Neubau sind über Nacht möglich. An einer Interimslösung kommt die Stadt deswegen nicht vorbei und unverzügliches Handeln ist aus Sicherheitsgründen wegen eklatanter Mängel angesagt“, betonte Kaufmann.

„Das Gebäude fällt nicht morgen ein und keiner kann verlangen, dass die Schule ab morgen gesperrt ist. Durch die Interimslösung handelt die Stadt und es gibt kein schuldhaftes Zögern“, ergänzte Statiker und Ingenieur Guido Buschbacher. Beruhigende Worte auch von Joachim Wollstädt: „Die ganzheitliche Lösung beim Brandschutz zielt auf die Interimslösung ab. Es muss aber für eine Verhinderung der Rauchausbreitung gesorgt werden.“ Heute stelle das Baurecht eben weitaus höhere Anforderungen an Schulen als früher.

Auch die Haftungsfrage hat Bauamtsleiter Günter Hascher bereits geklärt. Als Betreiber der Schule unterliegt die Stadt der Verkehrssicherungspflicht. Sachversicherer und Unfallkasse bei Personenschäden haben Versicherungsschutz zugesichert, wenn während der Interimszeit alles getan wird was zumutbar sei. „Ich sehe auch nicht gleich Rauch aus dem Dach schlagen und die Feuerwehr ist schnell da. Das Problem ist nicht das Feuer, sondern die Rauchentwicklung“, erwähnte Hascher noch einmal. Das Tragwerk werde überwacht, am gravierendsten seien die Mängel im Untergeschoss. Bis zum Beginn des neuen Schuljahrs müsse dann aber „alles passen und Zeit darf nicht verstreichen“.

Für Hascher ist die Investition einer halben Millionen Euro innerhalb der Interimszeit keineswegs verschwendet: „Wir gewährleisten damit, dass die Schule noch weitere vier Jahre genutzt werden kann. Das ist für 21 Klassen und den gesamten Schulbetrieb enorm wichtig und wir können nach menschlichem Ermessen eine dauerhafte Alternative schaffen.“ Laut Hascher soll das Baugesuch sofort eingereicht werden, das eine weitere befristete Nutzung der Schule für vier Jahre ermöglichen soll.