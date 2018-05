Händler zeigen, was sie können und die Kunden strömen

Frühlings- und Sommerfreuden soweit das Auge reicht am Sonntagmittag beim Frühlingsmarkt in Laichingen. Ob Grills, Fahrräder (vor allem jene mit E-Unterstützung waren gefragt), Cocktails, Interieur, Stoffe, Blumen, Fahrradanhänger fürs Auto: All jene Produkte und noch viel mehr haben die teilnehmenden Händler beim verkaufsoffenen Nachmittag zwischen Interkommunalem Gewerbegebiet und der Wäschekrone ihren Kunden präsentiert.

Und diese strömten zahlreich. Die Geschäfte zeigten sich sehr zufrieden mit dem Interesse, es herrschte reges Gedränge. Parkplätze Mangelware auf dem Parkplatz zwischen Striebel – Haus des Gartens und Baustoffe Linzmeier. Grillduft lag in der Luft, Luftballons baumelten an den Handgelenken, ein Karussell drehte sich. Entspannt ließen sich die Kunden, die auch aus der weiteren Region gekommen waren, vom Bähnle zwischen den beiden Gebieten – Laichingens Osten und dem Gewerbegebiet – hin und her kutschieren. Ein überaus erfolgreicher Frühlingsmarkt für die ganze Familie mit Sonne satt. Mitgemacht haben Striebel – Haus des Gartens, Schuh Mann, Weiß Interieur, Getränke Schock, Linzmeier, Müller-Diesch, Autoteile Laichingen, die Wäschekrone, und das bikecenter-alb.