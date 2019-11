Händedruck nach „umkämpfter“ Wahl

Der GVV hatte vor kurzer Zeit eine starke Strukturveränderung – durch personelle und räumliche Veränderungen, wie der Verbandsvorsitzende Klaus Kaufmann mitteilte. Die Phase sei noch nicht abgeschlossen.

Es konnte qualifiziertes Personal gefunden werden. Am 1. Februar kommenden Jahres stoße ein weiterer Mitarbeiter zum Team dazu. Zudem erfolgte der Wechsel der Geschäftsräume von Heroldstatt nach Laichingen (an die Weite Straße). In Folge gebe es enorme Anstrengungen, um gewohnte Wege wieder zu gehen und sicherzustellen.

Eine weitere einschneidende Veränderung stehe noch an: Ende Januar kommenden Jahres verlässt Werner Zimmermann den Verband. „Mit einem sehr weinenden Auge, auch, wenn er sich auf seinen wohlverdienten Ruhestand sicher freut“, so Kaufmann. Es werde sicherlich einen entsprechenden Abschied geben.

Werner Zimmermann schlug dem Gremium eine Begehung der neuen Räumlichkeiten zu Beginn der nächsten Verbandsversammlung vor. Die neuen Räumlichkeiten seien am 3. November in Betrieb genommen worden. Es gebe aber noch „ungeordnete Verhältnisse“.