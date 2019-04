Hämmerle TV in Suppingen

Der Sportverein Suppingen veranstaltet am Samstag, 13. April, einen Kleinkunstabend in der Kornberghalle. Zu Gast ist Kabarettist Bernd Kohlhepp (Foto) mit seinem Programm „Hämmerle TV – Total vernetzt“. Beginn ist um 20 Uhr.

Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro, an der Abendkasse 18. Vorverkaufstellen sind der Friseursalon Haarfülle in Suppingen und die Laichinger Geschäftsstelle der Volksbank. Onlinebestellungen sind möglich per E-Mail an post@sv-suppingen.de „Der Sportverein hat immer wieder Kleinkunstveranstaltungen organisiert“, berichtet Gerald Dußler vom SVS. „Jetzt hatten möchten die Kleinkunst wieder aufleben lassen – und schauen, wie die Resonanz ist“. Zum Programm: Herr Hämmerle ist nicht mehr allein zu Haus. Der wackere Schwabe hat Familienzuwachs... Justin samt Gecko Ludwig.