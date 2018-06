Gymnasiasten suchen Königspaar

Fleißig gebastelt haben gestern die Mitglieder der Schülermitverantwortung (SMV) des Albert-Schweitzer-Gymnasiums. Sie bereiten nämlich zum zweiten Mal einen Galaball vor. Er findet am Samstag, 12. Mai, statt.

Eingeladen sind alle, die Spaß am Tanzen oder gemütlichen Beisammensitzen im frühlingshaft dekorierten Ambiente der Daniel-Schwenkmezger-Halle haben. Allerdings sollte man mindestens in der neunten Klasse sein. Die Band Intakt wird ihr vielseitiges Programm präsentieren, das von Walzer bis Jive reicht. Für das leibliche Wohl sorgt Thomas Königsknecht von der Alb Ernte in Merklingen mit leckeren Salaten, Schnitzeln und vielem mehr. Die SMV ergänzt mit erfrischenden Getränken und fruchtigen Cocktails das Menü.

Besonderheit im Programm ist auch in diesem Jahr die Wahl zu Ballkönigin und zum Ballkönig. Wer möchte, kann sich der Wahl stellen und versuchen, die Gäste zu überzeugen.

Auch der Rest des Programms bietet einige Höhepunkte, darunter einen Showtanz. Die Moderation übernehmen die Jahrgangssprecherin der Jahrgangsstufe I, Jule Sternemann und der ehemalige Schülersprecher, Maximilian Seltmann. Die SMV des Albert-Schweitzer-Gymnasiums hofft auf viele Gäste und einen gelungenen Ballabend. (sz)