Gutes Abschneiden der Laichinger Turnerinnen

In Laichingen fand das Gaufinale der P-Stufenwettkämpfe (Einzel weiblich und männlich) im Gerätturnen statt. Es turnten in diesem Jahr die Mädchen der Altersklassen acht, neun und zehn von der Turn-und Leichtathletikabteilung des TSV Laichingen mit. Sie konnten sich auch in diesem Jahr unter dem Feld der starken Gegnerinnen sehr gut behaupten und konnten mit ihren sauber geturnten Übungen das Kampfgericht überzeugen.

Die Ergebnisse für die Laichinger Teilnehmerinnen: In der Altersklasse acht belegt Lilly Duckeck den dritten und Lina Füller den siebten Platz. In der Altersklasse neun freute sich Romy Striebel über den 13. und Taiyana Kula über den 19. Platz. In der Altersklasse zehn belegte Flora Napoleone den zehnten Platz; Marie Kirsamer den 13., Mia Weber den 17., Anni Schwenkedel den 19. und Lena Schmidt den 25. Platz.