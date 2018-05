Guter Start nach Verletzungspause für Laichinger Motocross

Gelungener Auftakt in die neue Saison für das Motocross-Team des MSC Laichingen: Auf der Motocross-Strecke des Odenwaldrings trafen sich die Piloten der DJMV-Rennserie.

Die Strecke mit Stadioncharakter liegt in der Nähe von Aschaffenburg, ist 1450 Meter lang und biete Fahrern und Zuschauern alles, was Motocross ausmache: schnelle Geraden, weite Sprünge, spektakuläre Zweikämpfe und spannende Überholmanöver. Verletzungsbedingt konnte der Laichinger MSC-Pilot in der vergangenen Saison nur ein Rennen bestreiten.

In der Saison 2018 ist Marius Clauss nach genau einem Jahr zum ersten Mal wieder am Start. Mit dem Holeshot in ersten Lauf war das ein gelungener Neustart nach einer langen Verletzungspause. In den ersten Runden konnte sich der Laichinger noch erfolgreich gegen die Angriffe seine Konkurrenten wehren und führte das Feld an, gegen Mitte des Rennens musste er dem wachsenden Druck nachgeben und fuhr am Ende auf Platz vier durchs Ziel. Mit dem Vorsatz in Lauf zwei einen ähnlich guten Start zu realisieren, stand der Laichinger am Startgatter. Es gelang ihm, wieder in die Top fünf zu fahren.

Die kommenden Rennen finden hauptsächlich in Süddeutschland statt – als nächstes am 16. und 17. Juni in Betra in der Nähe von Freudenstadt.