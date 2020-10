Gute Ergebnisse für Laichinger bei der WM

Wie berichtet starteten in der vergangenen Woche drei Mountainbikerinnen von der Laichinger Alb bei der Mountainbike WM in Leogang (Österreich) im olympischen Cross Country. Kaya Pfau (TSV Laichingen) und Alexa Fuchs (Böhringen / RV Reudern) vertraten die Deutschen Farben bei den Juniorinnen und Nina Benz (TSV Laichingen) bei den U23-Damen.

Mit Platz sieben überraschte Kaya Pfau. Alexa Fuchs und Nina Benz hatten großes Materialpech und beendeten das Rennen auf Platz 27 und Platz 14. Die immense Arbeit der Organisatoren in Leogang wurde nicht vom Wettergott belohnt. Starker Regen im Vorfeld und während der WM hatten der Strecke sehr zugesetzt. Einige Passagen waren tief verschlammt und ähnelten im Anblick mehr dem Laichinger Wildschweingehege nach tagelangem Regen als einer Rennstrecke. Diese Bedingungen stellten auch erfahrene Profis vor große Herausforderungen, sowohl physisch, technisch und als auch bei der Materialwahl.

Zunächst gingen die Juniorinnen auf die Strecke. Sie konnten noch nicht von Erkenntnissen aus vorherigen Rennen zu Linienwahl oder Material profitieren. Kaya Pfau und Alexa Fuchs gehören beide noch dem jüngeren Jahrgang bei den Juniorinnen an. Darum hatten sie noch wenig Weltranglistenpunkte und mussten aus der letzten Startreihe der knapp 50 weltbesten Juniorinnen starten. Schon innerhalb des Startloops haben sich Alexa Fuchs auf Platz 12 und Kaya Pfau auf Platz 22 vorgearbeitet.

Am Renntag kam die Sonne hervor: Was zuerst jeden freute, den Schlamm auf der Strecke aber in eine zähe Masse verwandelte. Alexa Fuchs bekam immer mehr technische Probleme. Der zähe Schlamm setzte ihr Full-Suspension-Bike immer mehr zu. Das Hinterrad drehte sich nicht mehr und die Kassette setzte sich zu, so dass die Kette übersprang. In der letzten Runde konnte Alexa Fuchs ihr Bike nicht mehr selbst reparieren und musste weit in die Tech-Zone rennen. So fiel sie von einer Top-15-Platzierung auf den 27. Platz zurück. Insgesamt meinte Alexa Fuchs, dass sie mit ihrer Leistung zufrieden war, konnte sie sich bis zu den technischen Problemen in den Top15 behaupten.

Kaya Pfau war mit einem Hardtail- Bike unterwegs, was unter diesen Bedingungen wohl die bessere Wahl war. Sie hatte sich das Rennen auf der anspruchsvollen Strecke gut eingeteilt. Sie wollte sich von den Bedingungen nicht beeinflussen lassen und versuchte, ihr Rennen zu fahren. So konnte sie sich von Runde zu Runde weiter nach vorne arbeiten. Sie versuchte, in jeder Runde die Schaltung mit Wasser aus ihrer Trinkflasche zu reinigen.

Kaya Pfau berichtete, dass einige Bergaufpassagen nicht fahrbar waren und alle Fahrerinnen diese laufend bewältigen mussten. Der Schlamm setzte die Schuhe so zu, dass sie nicht mehr in die Pedale einklickten. Dieses Problem konnte man auch am Samstag bei den „Elite Männern und Frauen“ beobachten. Damit waren die extrem steilen und schmierigen Abfahrten noch schwieriger, fehlte doch die direkte Verbindung zum Rad. Nach einer Stunde und 22 Minuten kam Kaya überglücklich als Siebte der weltbesten MTB-Juniorinnen ins Ziel.

Für Nina Benz konnte bei der WM bereits aus den vorangegangenen Rennen profitieren. Das Wetter hatte sich nicht gebessert und so blieb die Strecke schlammig. Die Laichingerin startete aus der zweiten Startreihe, hatte dann aber keinen so guten Start erwischt und so startete sie nach dem Startloop ihre Aufholjagd. Ende der dritten Runde konnte sie auf die Gruppe um Platz 10 auffahren. In der letzten Runde ist der Laichingerin auch die Kette runtergesprungen und durch den vielen Schlamm war es schwer, diese wieder aufzulegen. Insgesamt war Nina Benz mit ihrer Leistung und dem 14. Platz zufrieden.