Großes Lese- und Literaturfest der Stadtbücherei

Die Stadtbücherei von Laichingen zieht Bilanz. Es geht darum, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zum Lesen zu bringen.

Marion König, Leiterin der Stadtbücherei, klagt mit Blick auf eine Studie: „Die Experten von Stiftung Lesen sprechen von einer Abwärtsspirale: Immer weniger Eltern schauen mit ihren Kindern gemeinsam Bücher an. Ein Drittel der Eltern liest seinen Kindern zu selten vor. Jeder fünfte Junge und jedes siebte Mädchen haben mit 15 Jahren Probleme beim Lesen und Schreiben. Mehr als 7,5 Millionen Erwachsene sind funktionale Analphabeten und können schon deshalb ihre Kinder nicht zur Begegnung mit Büchern ermutigen.“

Dabei sei die Stiftung Lesen davon überzeugt, dass Lesen Teil jeder Kindheit sein muss, damit alle die gleichen Chancen haben. Die Stadtbücherei Laichingen habe einen inhaltlichen Schwerpunkt auf die Leseförderung gesetzt und gebe immer wieder Leseimpulse, um den Nachwuchs für Bücher und fürs Lesen zu begeistern.

Abwechslungsreiches Programm in der Bücherei

Regelmäßig im Herbst und Winter lege sich die Stadtbücherei ganz besonders ins Zeug und organisiere für die Laichinger Schulklassen Lese- und Literaturtage. Fünf namhafte Autoren, Illustratoren, Schauspieler und Wortakrobaten begeisterten laut König in den vergangenen Wochen an unterschiedlichen Schauplätzen kleine und große Schüler mit ihren Auftritten. Sie lasen und spielten an insgesamt neun Programmtagen unzählige Buchseiten und Geschichten vor.

Über 600 Schüler und 25 Schulklassen sorgten dafür, dass das Lesefest der Stadtbücherei wieder zum Erfolg wurde, gibt das Büchereiteam zu Protokoll Sie hörten grandiose Stimmen und witzige, spannende und berührende Geschichten um außerirdische Wesen, kultige magische und witzige Tier- und Detektivfiguren und nahmen Anregungen zum spielerischen Umgang mit Sprache und Literatur mit. Das bunte Programm regte Kinder und Jugendliche auf unterschiedliche Weise zum Mitmachen, Nachdenken und Weiterlesen an.

Ein Beweis, wie vielseitig das Angebot an Kinder- und Jugendliteratur ist, wie abwechslungsreich Lesungen und Begegnungen mit Autoren gestaltet werden können, wie intensiv sich Schriftstellerinnen und Schriftsteller um ihr jungen Publikum bemühen, zeigten die Veranstaltungen in den vergangenen Wochen: Hinsetzen und zuhören sei bei Lesungen für Schulklassen äußerst selten der Fall. Das Einbeziehen der jungen Leser durch immer wieder neue Ideen ist hingegen angesagt. Und das geht laut Marion König so: Musikalische Elemente werden eingebaut. In der Laichinger Stadtbücherei durften Schüler mit dem Autor Michael Petrowitz gemeinsam einen Rocksong performen.

Häberle-Fonds und Volksbank unterstützen

Neben einer spannenden Lesung mit musikalischer Einlage erlebte das Publikum bei Julia Ginsbach, der Schöpferin von „Tafiti und Pinsel“, wie die Illustratorin die Tiere der Savanne aufs Papier zaubert. Musik – Gitarre und Gesang – waren auch bei den Lesungen von Tobias Elsäßer mit dabei. Mit THILO hatte die Stadtbücherei einen der besten Vorleser Deutschlands eingeladen, der seine Figuren lebendig werden ließ und jedem Charakter seine eigene Stimme gab, indem er jaulte, quiekte, raunte und flüsterte.

Der Schauspieler Tino Leo zeigte sich vor Neuntklässlern als Virtuose. Stimme, Körpersprache und skizzenartige Zeichnungen reichten aus, um die Charaktere der Nibelungensage lebendig werden zu lassen und das begeisterte Publikum auf eine abenteuerliche Reise mitzunehmen. Bei Lesungen erlebten die Laichinger Schulklassen auf humorvolle, schlagfertige und kreative Autoren und Autorinnen zum Anfassen.

Eine Resonanz auf Leseveranstaltungen spürte die Stadtbücherei durch die direkte Nachfrage zu Büchern und Autoren, die sie live erlebten. Viele Kinder verbinden den Veranstaltungsbesuch mit einer Anmeldung in der Stadtbücherei und lassen sich dadurch langfristig an die Angebote unserer Einrichtung binden, so das Büchereiteam.

Finanziell wird das Lesefest bereits seit Jahren durch den Häberle-Fonds unterstützt. „Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir regelmäßig eine Förderung erhalten, um allen Kindern in Laichingen ein kulturelles Erlebnis ermöglichen und sie dadurch zum Lesen ermuntern zu können“, sagt Marion König von der Stadtbücherei. 3000 Euro erhielt die Stadtbücherei aus dem Häberle-Fonds, weitere 1500 Euro von der Volksbank Alb eG.