Große Prüfungswoche der Judo- und Karatekas

Diese Woche standen zum Abschluss vor den Sommerferien gleich mehrere Gürtelprüfungen bei den Laichinger Kampfsportlern an.

Den Anfang machten die Karate-Kids, gleich 10 Kids stellten sich ihrer ersten oder zweiten Gürtelprüfung. Prüfer Gerd Zeifang war von der Leistung aller Prüflinge sehr begeistert, weshalb sich am Ende der eineinhalbstündigen Prüfung alle über ihren neuen Gürtel freuen durften.

Anschließend traten die größeren Karatekas zur Prüfung an, hier wurden dann auch die angestrebten Gürtel etwas dunkler. Gezeigt werden mussten unterschiedliche Techniken in ihrer Grundform, wie auch in der Anwendung mit dem Partner. Des Weiteren mussten je nach Graduierung unterschiedliche Katas vorgeführt werden, dies sind feste Bewegungsabläufe, bei welchen sämtliche Einzeltechniken in Kombination gezeigt werden. Die höchste Graduierung, zu welcher geprüft wurde, war der zweite Blaue Gürtel, diese Prüfung legten Niklas Schott und Kaya Auer erfolgreich ab. Ebenfalls zu erwähnen ist die Leistung von Jan-Marius Auer, welcher zu seiner zweiten Prüfung antrat, trotz seiner körperlichen Einschränkungen stellte er sich der Herausforderung und absolvierte diese mit Bravour. Nach einer schweißtreibenden Prüfung, was unter anderem auch dem heißen Wetter geschuldet war, durften alle 13 Prüflinge ihre Urkunden entgegen nehmen.

Einen Tag später fand abschließend noch die Prüfung der Judokas statt. Hier war die Aufregung vor allem bei den Kleinsten, welche zum ersten Mal antraten sehr groß. Nichtsdestotrotz zeigten sie vor den Augen der Trainer, Prüfer und Eltern gekonnt die im Training gelernten Techniken. Unterschieden wird im Judo in den Prüfungsfächern sicheres Fallen, Werfen, Bodenkampf und Randori. Neben den technischen Aspekten wird in den asiatischen Kampfkünsten sehr viel Wert auf die Etikette gelegt, hierzu zählt vor allem der respektvolle Umgang mit den Trainingspartnern und das gegenseitige Unterstützen beim erlernen neuer Techniken. Nachdem alle 11 Prüflinge genau dies demonstriert hatten, durften auch sie noch vor dem Sommerferien ihre neuen Gürtel umbinden.