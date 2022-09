Groß und Klein gemeinsam auf der Matte

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am vergangenen Sonntag fand nach drei Jahren Pause endlich wieder der Familientag der Judo- und Karateabteilung des TSV Laichingens statt. Hier waren alle Kinder und Jugendlichen mit ihrer ganzen Familie zusammen auf der Matte vertreten und durften sich in den Kampfsportarten Judo und Karate ausprobieren. Mit dieser Gelegenheit wurde den Eltern und Familien die Möglichkeit gegeben, einen Einblick in unser wöchentliches Training zu bekommen. Es wurden unterschiedliche Einzeltechniken erlernt, sowie mit dem Partner ausprobiert. Zusätzlich galt es für alle noch, einen kleinen Geschicklichkeits- Parcours zu meistern, ehe die Judo- und Karatekas bei einer Vorführung ihren Eltern demonstrierten, was sie sonst noch alles im Trainingsalltag üben. Nach dem vielen Sport ließen wir den Nachmittag bei kleinen Leckereien und Gesprächen ausklingen.