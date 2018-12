Großes Finale mit Dirigent Christian Vogt

Bei seinem letzten Konzert mit dem Suppinger Gemischten Chor, dem Adventskonzert in der Brigittenkirche, hat sich Dirigent Christian Vogt am Samstagabend nochmal so richtig ins Zeug gelegt. Er präsentierte dem Publikum in der gut besetzten Kirche, welch große Bandbreite an musikalischen Stilrichtungen er mit dem Chor während der vergangenen 20 Jahre erarbeitet hat. Und Vogt trug auch selber mehrere Solopartien vor.

Dirigent Vogt als „Mann mit dem roten Schal“ bat das Publikum darum, nicht nach jedem Lied zu klatschen, sondern erst nach Ende des jeweiligen Liedblocks. So manches mal ist es den Zuhörern schwergefallen und vereinzelt erklang kurzer Beifall – sozusagen im Affekt. Es war ein schönes, vielfältiges und ergreifendes Konzert zur Adventszeit, das der Gemischte Chor aus Suppingen präsentierte.

Drei Hauptakteure im Einsatz

Drei Akteure haben das Konzert bestritten: Der Gemischte Chor, der Projektchor unter der Leitung von Jasmin Seclaoui und die Harfenistin Verena Meurers-Zeiser aus Traunstein. Zum einen begleitete sie den Gemischten Chor, zum anderen hatte sie auch einige Solopartien. Sie verzauberte die Zuhörer mit mal zarten, sanften Klängen ihrer Harfe, dann wieder mit kraftvollen Griffen in die Saiten. Und für die bekannte und beliebte Filmmusik aus „Drei Nüsse für Aschenbrödel“ wollte der Applaus kaum mehr aufhören, ebenso wie beim Abschluss des Konzerts. Den Projektchor hat Hannes Kalbrecht am Klavier begleitet. Der Klavierlehrer war ganz kurzfristig für Alexander Lang eingesprungen.

Choreografische Umsetzung

Auch choreografisch haben sich Christian Vogt und Jasmin Seclaoui allerhand einfallen lassen, um nicht nur musikalisch Abwechslung in das Konzert zu bringen. So lauschte das Publikum beim Vortrag des Männerchors deren Stimmen, als sich plötzlich Seclaouis glockenklare Stimme von der Empore zu den tiefen Stimmen dazugesellte.

Dann schlenderten die Mitglieder des Projektchors das Lied „Ja dan duia“ singend durch den Mittelgang in den Chorraum, um sich singend dort dann erst aufzustellen. Weitere Sopransolostimmen tönten beim letzten Lied „O Salutaris Hostia“ von der Kanzel und erfüllten den ganzen Kirchenraum. Der zeitgenössische Komponist ist der Lette Eriks Ešenvalds.

Auch das zeichnete die Auswahl der musikalische Werke aus. Alte Volksweisen gesellten sich zu moderner Musik, Lieder erklangen in vielen Sprachen. Für diesen umfangreichen bunten musikalischen Weihnachtsstrauß bedankte sich das Publikum mit rauschendem Applaus.

Zugabe darf nicht fehlen

„So wie Sie geklatscht haben, haben Sie sich eine Zugabe verdienst“, fand dann auch der Vereinsvorsitzender Walter Strohm. Die wurde dann auch prompt geliefert, bevor die Chormitglieder und ihre Besucher zum sogenannten gemütlichen Teil des Abends übergingen.