Große Emotionen bei Laichinger Taktstockübergabe

Durch den Abend und das Programm führte Beate Kneule. Die Mitglieder von „Pop & More“ übernahmen die Bewirtung in der Daniel-Schwenkmezger-Halle.

Die ersten Dankesworte gab es seitens der Jugendkapelle zu hören. Die Mitglieder lobten ihre Dirigentin Vanessa Garispe, ohne die solch ein Auftritt nicht möglich wäre. Sie und die Jugendleiterin Sabrina Ritzler würden großes Engagement zeigen. Das war den Beiden auch auf der Bühne anzusehen. Ihre Herzen schienen förmlich im Takt der Lieder zu schlagen, stolz präsentierte Garispe immer wieder ihre Gruppe dem Publikum. Ein Dankeschön gab es bei der Begrüßung durch den Vorsitzenden Alexander Schmidt für Ralf Schiffbauer von der Volksbank Laichinger Alb – für eine Spende in Höhe von 1000 Euro. Das Geld solle für die Jugendarbeit genutzt werden.

Im Rahmen des Jahreskonzertes erfolgten Ehrungen. Diese übernahm Martin Menzen vom Blasmusik-Kreisverband Ulm/Alb-Donau. Mit Spannung sei er nach Laichingen gekommen, um die Taktstockübergabe von Gerhard Engler an Hannes Rösch zu verfolgen. Mit Hannes Rösch „hat die Stadtkapelle glücklicherweise einen jungen und dynamischen neuen Dirigenten gefunden“, so Menzen.

Es sei ihm deswegen auch eine besondere Freude, Gerhard Engler an diesem Abend zu ehren – für 40 Jahre Treue zur Musik und für das 15-jährige Dirigat beim Musikverein Stadtkapelle Laichingen. Engler erhielt die Ehrennadel des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Gold mit Diamant. Diese Ehrung wurde ebenso Werner Kneule für 40-jähriges Musizieren zuteil.

Beate Kneule wurde für ihre insgesamt zehnjährige Vorstandstätigkeit – acht Jahre als zweite Vorsitzende und aktuell zwei Jahre als Kassiererin – mit der Förderer-Medaille in Bronze samt Urkunde ausgezeichnet.

Die Ehrennadeln des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg in Bronze erhielten für das zehnjährige Musizieren Marius Burkhardt, Melanie Schmid und Eileen Stucke.

Die Ehrennadel in Silber bekam Jürgen Wolf für sein 20-jähriges Musizieren überreicht.

Lob und Anerkennung sowie Präsente gab es für die Geehrten dann auch seitens des ersten Vorsitzenden der Stadtkapelle Alexander Schmidt: „Ihr seid die Stützpfeiler und Leistungsträger der Kapelle“. Gerhard Engler werde Schmidt und den Mitgliedern der Kapelle musikalisch und menschlich in Erinnerung bleiben. „Wir haben viel von Gerhard Engler gelernt“, dankte Schmidt, umarmte den ehemaligen Dirigenten. Ein Dank entrichtete Schmidt an alle Mitglieder des Vereins. Proben, Auftritte und Aktionen: Die Musiker würden viel leisten und Einsatz zeigen.

So sah das auch der Laichinger Bürgermeister Klaus Kaufmann (parteilos): Es war ein „wunderschöner Abend.“ Gerhard Engler sei nicht nur sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten verabschiedet worden. Engler habe nicht nur stets für gute Musik und Unterhaltung gesorgt, sondern auch dafür, dass der Name der Stadt Laichingen in die Ferne getragen worden sei. Die Taktstockübergabe sei gelungen – auch musikalisch, wie Hannes Rösch beim Jahreskonzert unter Beweis gestellt habe.

Hannes Rösch trat zum Abschied des Abends noch selbst an das Mikrophon. Er sei zwar noch keine 100 Tage „im Amt“ – sondern „nur 99“ – dennoch könne er sagen: „Mir gefällt es hier sehr gut“. (msc)