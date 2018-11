Große Auswahl beim Budenzauber am Gymnasium

Es lag etwas in der Luft, ein ganz besonderer Duft, am späten Freitagnachmittag auf dem Schulhof des Albert-Schweitzer-Gymnasiums: nämlich der nach gebrannten Mandeln, heißem Punsch und frischen Waffeln. Weihnachtliche Weisen – aus der Dose und live vorgetragen von der Jugendkapelle Laichingen – stimmten die Besucher auf die kommende Adventszeit ein.

Die Schule hatte zum „Budenzauber am ASG“ eingeladen. Schulleiterin Cordula Plappert freute sich, dass alles super geworden ist, „es sieht aus wie auf einem professionellen Weihnachtsmarkt“. Zahlreiche Besucher, meist Eltern und Großeltern der Schüler, und auch Laichingens Stadtoberhaupt Klaus Kaufmann, tummelten sich vor den Ständen und ließen sich die Köstlichkeiten der einzelnen Klassen schmecken. Die Auswahl war groß: von Roten Würsten und knusprigen Hähnchen über Waffeln, Kuchen und Schokofrüchten bis zu Kakao, Kaffee, Punsch und Glühwein reichte das kulinarische Angebot. Viele Besucher nutzen die Gelegenheit und deckten sich mit leckeren, selbst gebackenen und hübsch verpackten Plätzchen für das erste Adventswochenende ein, ganz nach dem Motto der Klasse 6a: „A Plätzle a day, keeps the Weihnachtsstreß away“. Auch die vielfältigen Bastelartikel kamen gut an, sei es als Weihnachtsdekoration für das eigene Zuhause oder als Geschenk für einen lieben Menschen. Schüler, Lehrer und Eltern haben sich einiges für den ersten Budenzauber einfallen lassen und sich viel Mühe bei der Umsetzung gegeben. Die schön geschmückten Stände verbreiteten eine tolle Weihnachtsatmosphäre an diesem regnerischen Nachmittag.