Gregorianik und Orgel in Laichingen

Die Schola Gregoriana Laichingensis singt am Sonntag, 18. November, um 17 Uhr Gesänge zum November.

Bei dieser Veranstaltung in der katholischen Kirche Maria Königin in Laichingen wird die Konzertorganistin Silvia Schmid an der farbenreichen Linkorgel mitwirken. Aufgeführt werden gregorianische Gesänge zum Ende des Kirchenjahres „mit Ausblick auf die Ewigkeit“ im Wechsel mit Orgelwerken von weniger Bekannten Komponisten wie etwa Hans Buchner oder Jean Adam Guilain, aber auch das sechsstimmige „Aus tiefer Not schrei ich zu dir“ aus Johann Sebastian Bachs Clavierübung und eine Toccata von Max Reger.

Beim für Apostel- und Heiligenfeste gedachten Kyrie „Cunctipotens genitor Deus“ singt die Schola auch eine Tropusvertonung aus den Anfängen der mehrstimmigen Musik im Wechsel mit den virtuosen „Fiori musicali“ von Girolamo Frescobaldi. Das Konzert wird etwa eine Stunde dauern. Der Eintritt dazu ist frei.