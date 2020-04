Grüngutentsorgung in Laichingen wieder möglich

Nachdem die Grüngutentsorgung auf dem städtischen Recyclingplatz aufgrund der Coronakrise derzeit nicht möglich ist, hat die Stadtverwaltung sich für die Laichinger Bevölkerung um eine Alternativmöglichkeit gekümmert. Diese kann die Gemeindeverwaltung bereits sehr kurzfristig anbieten. Schon am Samstag, 11. April, können Bürger ihre Grüngutabfälle von 13 Uhr bis 16 Uhr in der Straße Im Trieb in Laichingen (vor dem Recyclinghof) direkt an einem Entsorgungscontainer abgeben.

Da die Stadt einen starken Andrang erwartet, wird die Straße „Im Trieb“ für die Dauer der Abgabe des Grünguts einseitig zur Einbahnstraße und wird daher nur aus Richtung Westen von der Straße Lindensteig her befahrbar sein. Sollte die Straße „Im Trieb“ nicht ausreichend sein für die Warteschlange von Fahrzeugen, dann wird diese Warteschlange nur in südlicher Richtung der Straße Lindensteig fortgesetzt. Fahrzeuge, die aus Norden aus der Straße Lindensteig kommen, müssen sich auch aus Richtung Süden (Stadtmitte) her einreihen.

Das generelle Abbiegen aus dem Friedhofsweg in die Straße „Im Trieb“ wird nur nach rechts möglich sein. Für einen reibungslosen Ablauf der Grüngutentsorgung bitten die Verantwortlichen um konsequente Einhaltung der Verkehrsregelung und Einhaltung des Sicherheitsabstandes am Entsorgungs-container. Am Entsorgungscontainer selbst darf sich jeweils immer nur eine Person aufhalten, die ihr Grüngut dort entsorgt. Alle anderen müssen in ihren Fahrzeugen in der Warteschlange bleiben, bis sie an der Reihe sind.

Versammlungsverbot bleibt bestehen

Darüber hinaus besitzt das Versammlungsverbot aus der Landesverordnung vom 28. März diesen Jahres seine Gültigkeit. Auch die Entsorgung selbst darf nur von einer Person vorgenommen werden. Eine mögliche zweite Person, die sich mit im Fahrzeug befindet, muss aus Sicherheitsgründen im Fahrzeug bleiben. Personen, die normalerweise mit einer Schubkarre oder ähnlichen Transportmitteln ihr Grüngut bringen, sind aufgefordert, dies wenn möglich ebenfalls mit dem Fahrzeug zu tun. Ansonsten müssen auch diese Personen sich in die Schlange der wartenden Fahrzeuge einreihen, um einen reibungslosen und sicheren Ablauf der Entsorgung zu gewährleisten.

Auch für Fußgänger gilt die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von mindestens 1,5 Metern von einander, besser zwei Meter oder mehr. Eine bevorzugte Behandlung für Fußgänger kann nicht erfolgen. Dafür bittet die Verwaltung in dieser außerordentlichen Situation um Verständnis. Bürger dürfen jederzeit gern auch eine Schutzmaske tragen, wenn diese eine besitzen. Die Verantwortlichen bitten ältere Personen und Personen, die zu den weiteren Risikogruppen hinsichtlich Corona zählen, auf die Abgabe ihres Grünguts zu verzichten oder eine andere Person zu bitten, dies für sie zu erledigen.

Keine Großmengen erlaubt

Die Abgabe von Großmengen, die über das Fassungsvermögen eines gewöhnlichen Autos oder PKW-Anhängers hinausgehen oder von gewerblichen Grüngutmengen ist nicht gestattet. Wenn das Fassungsvermögen des Containers erreicht ist, muss die Entsorgung eventuell auch vorzeitig beendet werden. Die Stadt bittet deshalb nur das dringend nötige, zu entsorgende Grüngut abzugeben. Ferner wird der Gemeindevollzugsdienst vor Ort sein. Zuwiderhandlungen gegen die aufgeführten Regelungen oder gegen Anweisungen des Vollzugsdienstes oder des Entsorgungspersonals können geahndet werden. Bürger sollten beachten, dass die Strafen gegen Vorschriften aus dem Infektionsschutzgesetz, das derzeit Anwendung findet, sehr hoch sind.

Die Stadt wird diesen Service für die Bürger auch an allen folgenden Samstagen bis einschließlich 2. Mai jeweils zu denselben Zeiten von 13 bis 16 Uhr anbieten.