Grünen-Politiker kritisiert Riesengrundstück von Drogeriemarktkönig Müller

Weg vom Image einer „Verbotspartei“: Laut dem Landtagsabgeordneten Jürgen Filius sollen es die Grünen vorleben, wie sich Wandel umsetzen lässt; und nicht diktieren. In Laichingen hat der Ulmer am Freitag Zwischenbilanz der grün-schwarzen Landesregierung gezogen. Vor zwei Dutzend Interessierten im Waldstadion spielten auch Themen der Region eine große Rolle. Auch auf die Frage, ob Winfried Kretschmann abermals als Ministerpräsident antreten wird, hatte er eine Antwort.

Der „Winne“ (gemeint war Ministerpräsident Kretschmann), der verstehe sich als Landesvater, so Grünen-Abgeordneter Jürgen Filius. Dies sei auch der Grund, warum Kretschmann dem ein oder anderen Anhänger womöglich zu wenig „grün“ daher komme. Außerdem, so Filius, stehe Kretschmann einer Koalition mit der CDU vor; auch deren Bedürfnisse müssten berücksichtigt werden. Zuvor hatte Heinz Pfefferle Kretschmann für dessen aus seiner Sicht zu große Nachsicht gegenüber Autokonzernen kritisiert, Stichwort: Dieselbetrug und Fahrverbote in Innenstädten.

Filius scheint einen guten Draht zu Kretschmanns Innenleben zu haben. Er wusste zu berichten, dass sich der grüne Landesvater sorge. Darum, dass angesichts neuer Technologien die schwäbische (Auto-) Industrie ins Hintertreffen gerate, dass Jobs und sozialer Zusammenhalt verloren gehen könnten. Doch zu verzagen, sei nicht die Sache Kretschmanns: Wenn die Gesundheit mitspiele, rechnet Filius damit, dass der Sigmaringer auch bei der nächsten Wahl 2021 ins Rennen um den Posten des Ministerpräsidenten geht. Fraktionsintern habe Kretschmann angekündigt: „Rechnet mit mir.“

Ein Heimspiel hatte Jürgen Filius (li.) im Laichinger Waldstadion. Der Grünenpolitiker zog vor Interessierten Zwischenbilanz von Grün-Schwarz; es lauschten auch Gisela Steinestel (re.) und Pius Kneer. (Foto: rau)

Die Halbzeit der aktuellen Amtsperiode „Kretsches“ und von Grün-Schwarz (seit 2016) war Anlass des Besuchs von Filius. So zählte er zu Beginn erwartungsgemäß auf, was die Koalition bisher erreicht habe. Der Ulmer Filius, seit 2011 im Landtag, hob nicht nur typisch „grüne“ Anliegen und Projekte hervor (Nationalpark, Gentechnikverbot, „Politik des Gehörtwerdens“), sondern betonte immer wieder, dass man grundsätzlich gut könne mit der CDU. Einer der Unterschied allerdings: Anders als seine Partei habe die CDU Probleme, sich konsequent von der AfD abzugrenzen. Als Beispiel nannte er eine Demonstration in Burladingen gegen den Bürgermeister, der in die AfD eingetreten war. Anders als SPD und Grüne hätte die CDU bei der Demo nicht mitgemacht.

Wie in Bayern?

Kritik äußerte Filius an Innenminister Thomas Strobl (CDU) für dessen jüngsten Vorstoß, der Polizei – ähnlich wie in Bayern – mehr Rechte einzuräumen. Laut Filius „Aktionismus“. Zuletzt seien die Grünen schon zugegangen auf die CDU bei Bodycams und Staatstrojanern. Außerdem habe man zwischen 40 und 50 neue Richterstellen genehmigt, so Filius, der als Anwalt vom Fach ist.

Für Filius sind Unterschiede aber auch gar nicht schlimm. Seine Partei und die „Schwarzen“ kämen einfach aus unterschiedlichen Milieus. Diese Mischung sei sogar eine Stärke der Regierung. Die Grünen deckten das urbane Milieu ab, die CDU sei stark auf dem Land. Somit könne man viele Menschen erreichen.

Nach Filius’ Einführung rückten die Region, der Alb-Donau-Kreis und Ulm, in den Blick. Breiten Raum nahm die Landesbauordnung ein, die geändert wird; relevant vor allem im Alb-Donau-Kreis – unter anderem in Nellingen –, wo zeitlich unbegrenzter Bestandsschutz für nicht mehr genutzte Hofflächen innerorts eine nahe Wohnbebauung oft behindert. Dieser Schutz werde nun eingeschränkt und laufe, wenn in einer mehrjährigen Frist der landwirtschaftliche Betrieb nicht wieder aufgenommen wird, dann ein für allemal aus.

Gute Nachrichten seien dies, so Filius, unter anderem für Nellingens Bürgermeister Frank Kopp, der „viele gute Ideen“ für die Weiterentwicklung in seiner Gemeinde habe.

Weiter ging es um den Wald, das Klima. Alfred Schmid, ehemaliger Rektor der Martinschule, machte aufmerksam auf den aus Sicht eines Waldbesitzers verheerend trockenen Sommer. Im Schwarzwald sei dies existenzgefährdend, er selbst habe auf der Laichinger Alb 1000 Bäume gepflanzt, was verhältnismäßig wenig sei; allein aber diese sechs Mal zu wässern sei ein ziemliches „Gschäft“. Die Antwort von Filius: Es brauche mehr Biodiversität, man müsse weg von Monokulturen. Allein schon, weil Abhängigkeit von nur einer Pflanze sehr riskant sei aus betriebswirtschaftlicher Sicht.

Eine ungute Abhängigkeit sieht Filius auch in der Konstellation zwischen Kreisräten und dem Landrat, nicht nur im Alb-Donau-Kreis, sondern im gesamten Land Baden-Württemberg. Es ist das einzige Bundesland, in dem der Landrat indirekt von Kreisräten gewählt wird. Fatal in Kreisen wie dem Alb-Donau-Kreis, wo viele Bürgermeister im Kreistag sitzen. Denn mit der Wahl des Landrats bestimmen diese quasi selbst über ihr eigenes Kontrollorgan. Sieht so echte Kontrolle aus? Laut Filius sei es „nicht erquicklich“, dass dieser Zustand im seit sieben Jahren von den Grünen regierten Bawü noch nicht beendet ist.

„Kröte“ schlucken müssen

Kritik kam auch auf am Gewerbegebiet, das zwischen Nellingen und Merklingen entstehen soll. Marianne Prinzing (Urspring) berichtete als Mitglied des Planungsausschusses des Regionalverbandes, der in der vergangenen Woche in Memmingen getagt und sich mit neuen Gewerbeflächen in der Region beschäftigt hatte. Sie sei die einzige gewesen, so Prinzing, die sich innerhalb des Gremiums gegen die Planung (70 Hektar für Gewerbepark auf Laichinger Alb) ausgesprochen habe. Gisela Steinestel (Igel) verteidigte das Projekt. Die Region habe so für den Bahnhof bei Merklingen gekämpft. Das daran gekoppelte Gewerbegebiet sei die „Kröte“ gewesen, die man habe schlucken müssen.

Flächenfraß – für Filius ein Thema, das für die Region „von großer Bedeutung“ sei. Wobei aber auch Grüne sich selbst hinterfragen müssten. Volker Hausen merkte an – mit Blick auf Grundstücksgrößen –, dass viele „in einem Glashaus“ säßen. Als Beispiel nannte hier Filius die 17 000 Quadratmeter, die der Ulmer Gemeinderat, dem auch er einst angehörte, dem Drogeriemarktkönig Erwin Müller zugestanden hatte.

Filius mahnte: Die Grünen sollten Dinge nicht verbieten, sondern: „Wir wollen es vorleben.“ Und das auch bei der Frage des eigenen Lebensstils. Als Beispiel – auch in Laichingen zu bewundern – nannte Filius Steingärten, die mancher Häuslesbesitzer einem echten Garten vorziehen würde. Passenderweise habe der BUND gerade erst das „Ende der Steingärten“ ausgerufen. Auch der Laichinger Christian Killius, Kreisvorsitzender des BUND, war vor Ort im Waldstadion.

Der Bogen wurde sodann geschlagen zu Wohnraum. Immer mehr Kinder würden geboren, außerdem herrsche stetiger Zuzug, was in der Folge Wohnraum immer knapper mache. Ulm gehe auf die 140 000 Einwohner zu, Neu-Ulm auf die 70 000. Filius machte sich stark für den „Quartiers-Gedanke“, der auch auf der Alb angewandt werden sollte. Bedeutet: Wohngebiete sind durchmischt und bieten den Bewohnern, was sie zum Leben benötigen. Läden, Schulen, Freizeitangebote. Dies helfe übrigens auch, Verkehr einzudämmen. Weil man zum Supermarkt laufen kann.

Den letzten Punkt setzte Filius bei der Atom-Endlager-Suche. Er freute sich – weil sich damit gewissermaßen auch ein Kreis schließe –, dass ein Anwesender danach fragte, ob die Alb dafür infrage komme (wegen Tonschichten). Der Kampf gegen Atomkraft habe ja einst die grüne Bewegung in Gang gesetzt. Es müsse klar sein, dass sich bei der Entsorgungsfrage niemand raus nehme. Zwar sei die Alb eher ungeeignet für die Lagerung, allerdings – hier übernahm Kreisrat Pius Kneer die Erläuterungen – werde der südliche Teil der Alb-Donau-Kreises wohl noch dabei sein in der ersten Runde des Suchprozesses nach einem geeigneten Endlager.