Die Evangelische Kirche Laichingen, veranstaltet am Sonntag, 10. Juli, um 10 Uhr einen Gottesdienst zum Thema Vergebung. Dort soll es um die Frage gehen, was Vergebung bedeutet. Aber auch andere Fragen sollen geklärt werden – wie zum Beispiel: Wann und wie ist das konkret möglich? Und vor allem: Wo kann die innere Kraft und Freiheit dafür herkommen? Dabei schaut sich die Evangelische Kirche Menschen aus der Bibel an, die genauso wie andere damit gerungen haben, zu vergeben. Es soll auch bewusst gemacht werden, wie Jesus den Menschen Vergebung vorlebt.

Der Gottesdienst unter dem Namen „sonntags 10“ ist ein etwas anderer Gottesdienst mit Band, Kreativteil, Kreuzverhör des Predigers und anschließendem Mittagessen in der Albankirche. Bis vier Jahre können die Kinder im Eltern-Kind-Raum beaufsichtigt werden. Ab vier Jahren können sie bei der Kinderkirche Fischermän’s friends im Gemeindehaus teilnehmen. Um 11.30 Uhr können die Kinder dort abgeholen oder zum gemeinsamen Mittagessen ins AlbanPlus gebracht werden.