Zu einem Gospelchorkonzert unter dem Motto „Down by the Riverside“ mit dem Gospelchor Laichingen sind am Sonntag, 31. März, um 18 Uhr alle Interessierten in die Albanskirche eingeladen. Der Eintritt ist frei. Die musikalische Leitung hat Jane Walters (Foto), am Piano Tobias Neusigl, am Cajón Jonas Class. Pfarrer Michael Buck trägt Lesungen vor. Zu hören sind traditionelle und neu arrangierten Gospels, aber auch a-cappella-Stücke.