Goldene Laichinger Bläser

Zusammen mit mehr als 100 weiteren Jugendlichen aus dem Blasmusikkreisverband Ulm/Alb-Donau haben Marit Burkhardt und Oliver Ruppert von der Stadtkapelle Laichingen in der ersten Ferienwoche am D2/D3-Sommerlehrgang der Bläserjugend Baden-Württemberg im Bildungshaus der „Barmherzigen Schwestern“ in Untermarchtal teilgenommen.

Mehrmals täglich gab es Unterricht in Musiktheorie und im praktischen Musizieren. Verschiedene Dozenten haben die jungen Musiker auf die Prüfungen am Ende des Lehrgangs vorbereitet. Mit einem Konzert im Hof des Klosters fand die Lehrgangswoche ihren Abschluss.

Zahlreiche Besucher, darunter viele Eltern und Vereinskameraden, waren nach Untermarchtal gekommen, um den beiden Lehrgangsorchestern zuzuhören. Zwischen den Musikvorträgen – das von Thomas Hartmann dirigierte Hans Zimmer-Medley „Movie Milestones“ und „Montanas del Fuego“ unter der Leitung von Franco Hänle – wurden die Prüfungsergebnisse dem Publikum bekannt gegeben.

Auch die beiden Jungmusikanten aus Laichingen haben bestanden und dürfen nun das Leistungsabzeichen in Gold tragen.

Zum krönenden Abschluss erklang dann noch der Kreismarsch „Von der Alb zur Donau“.