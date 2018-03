Glück, eine Henne im Haus zu haben

„Mit großem Elan“ prescht das Laichinger Frauenchorensemble aCHORd in die Endrunde, denn bis zum Konzert „Tierisch gut“ (in concert mit „SchlichtUndErgreifend“, der Band mit dem vielharmonischen Gesang) am Samstag, 17. März, sind es nur noch wenige Tage.

Am vergangenen Samstag haben die zehn Frauen mit ihrer Chorleiterin Christine Menge intensiv an den Liedern gearbeitet. Denn aCHORd will seinem selbst gesetzten Ziel gerecht werden: ein niveauvoller Klangkörper und erlebbare Lieder. Das Publikum wird damit mitgenommen in die Geschichten, von denen die Lieder erzählen. Da ist das aufgeregte Küken, das gar nicht stillsitzen kann, die Glühwürmchen auf ihrer weiten Reise über Indien; und da ist die Rede vom Glück, eine Eier legende Henne im Haus zu haben.

Doch auch Metaphern in den Liedtexten und Vertonungen humoristischer Gedichte gilt es, den Zuhörern über emotionalen Gesang nahegebracht: etwa im jiddischen Lied „Dos Kelbl“, wo es um eigenständiges Entscheiden geht, oder „El condor pasa“ mit dem Text von Simon & Garfunkel, wo die Freiheit besungen wird. Und nicht zuletzt das berühmte Gedicht von Ringelnatz „Im Park“, in einer Vertonung, die diesen Humor so wundervoll trifft.

Die Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin Christine Menge holt das Beste aus den Liedern und ebenso aus den Sängerinnen von aCHORd. Konzertieren wird das Frauenchorensemble des Gesangvereins Frohsinn gemeinsam mit dem Männerquadro „SchlichtUndErgreifen“, kurz SuE, aus Münsingen. Die Band um Friedemann Lutz hat im zweiten Konzertteil ihren eigenen Auftritt und interpretiert alles neu, was sich irgendwann einmal in die musikalischen Herzen geschlichen hat. Dabei geben sie mit ihrem vielharmonischen Gesang der Quadrophonie klangtechnisch eine ganz neue Bedeutung. Den Konzerthöhepunkt bietet der gemeinsame Auftritt von aCHORd und SuE.